Buldhana Politics: जिल्ह्याचे राजकारण श्वेताताई, संजूभाऊ अन् राहुलभाऊंभोवतीच!

केंद्र आणि राज्याच्या राजकारणात विविध प्रकारच्या राजकीय घडामोडी घडत असताना मातृतीर्थ बुलडाणा जिल्हा मागे कसा राहील? जिल्ह्यातील विविध राजकीय घटनांच्या केंद्रस्थानी सध्या बुलडाणा आणि चिखलीच्या आमदार श्वेता महाले, संजय गायकवाड यांच्यासह चिखलीचे माजी आमदार राहुल बोंद्रे चर्चेत आहेत. कारणे वेगवेगळी असली तरी थेट परिणाम या तीन आजी-माजी आमदारांवरच होणार आहे..चिखलीचे माजी आमदार काँग्रेसचे नेते राहुल बोंद्रे भाजपमध्ये जाणार असल्याच्या चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत; मात्र त्यांना मुहूर्त का मिळत नाही? हा चर्चेचा आणि चिंतनाचा विषय आहे. आमदार श्वेताताई आणि राहुल भाऊ यांच्यातील राजकीय वैर अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांना श्वेताताईंनी भाजपच्या उमेदवारीवर दोन वेळा धोबीपछाड दिली. आज त्याच भाजपामध्ये जाण्यासाठी राहुलभाऊंची धडपड? तगमग? की अपरिहार्यता आणि त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी संपूर्ण जिल्ह्यासाठी राजकीय चर्चेत आहेत..E10 Fuel: E10 पर्याय पुन्हा आणावा, जुन्या वाहनांसाठी उपयुक्त; मुख्य आर्थिक सल्लागारांची केंद्र सरकारला सूचना.वस्तुस्थिती अशी आहे, की गेल्या अनेक वर्षांपासून श्री. बोंद्रे भाजपमध्ये जाणार अशा चर्चा सुरू आहेत. त्यांनी पूर्वाश्रमीच्या बड्या काँग्रेस नेत्यांकडून तसे प्रयत्न केले. अशावेळी आपल्या कट्टर प्रतिस्पर्ध्याला आमदार श्वेताताई आपल्याच पक्षामध्ये सहजासहजी येऊ देतील आणि आपल्याच समोरील अडचणी वाढवून घेतील का? शिवाय श्वेताताईंचे पती विद्याधर महाले मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव आहेत. आजघडीला तरी फडणवीसांच्या मर्जीशिवाय राहुल बोंद्रेच काय इतर कुणाचाही भाजपा प्रवेश शक्य आहे का? हे न समजण्याइतकी जिल्ह्यातील जनता खुळी निश्चितच नाही..आमदार श्वेताताईंशीच संबंधित असलेली दुसरी राजकीय घडामोड म्हणजे बुलडाण्याचे धर्मवीर आमदार संजय गायकवाड यांचा मुलगा कुणाल गायकवाड यांचे चिखलीमध्ये राजकीय पुनर्वसनाचा चाललेले प्रयत्न. आगामी २०२९ च्या निवडणुकीत कुणाल गायकवाड चिखली विधानसभेचे उमेदवार असतील अशी चर्चा सहा महिन्यांपासून आहे. त्यात तथ्य असण्याचे कारणही असे आहे, की आमदार संजय गायकवाड यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून चिखलीत पक्षाची बांधणी व संधी मिळेल तेव्हा विद्यमान आमदाराच्या कार्यक्षमतेवर वारंवार प्रश्न उपस्थित केले आहेत..विविध राजकीय मेळावे, भेटीसाठी आणि कार्यक्रमांच्या तसेच नुकत्याच स्वातंत्र्यदिनी झालेल्या कुणाल गायकवाड यांचा वाढदिवशीदेखील आमदार संजय गायकवाड व त्यांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात चिखलीत केलेले शक्तिप्रदर्शन व खुल्या जीपमधून कुणाल यांच्यासह काढलेली मिरवणूक होय..Madhya Pradesh Road Accident : गाईला वाचविण्याच्या प्रयत्नात पिकअप-डंपरची धडक, ८ मजुरांचा जागीच मृत्यू, ३२ गंभीर जखमी .या सर्वच घडामोडींचा अर्थ असा होतो, की सहाजिकच २०२९ मध्ये श्वेताताईंना आपली आमदारकी पुढे कायम ठेवायची आहे. आमदार गायकवाड यांना मुलगा कुणाल याला चिखलीचा आमदार बनवायचे आहे आणि माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांना देखील भाजपच्या माध्यमातून संधी मिळवून आपल्या संस्थांसोबतच राजकीय पुनर्वसनही करून घ्यायचे आहे. अर्थात आमदारच व्हायचे आहे. या सर्व राजकीय घडामोडी चिखलीच्या केंद्रस्थानी असल्या तरी त्याला विविध राजकीय कंगोरे आहेत. यामध्ये आता पुढील काळात कोण कोणाला धोबीपछाड देतो आणि कोण आपले घोडे पुढे दामटतो हे पाहणे राजकीय विश्लेषक व सर्वसामान्यांसाठी औत्सुक्याचे राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.