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Buldhana Politics: जिल्ह्याचे राजकारण श्वेताताई, संजूभाऊ अन् राहुलभाऊंभोवतीच!

Buldhana Politics Revolves Around Three Key Leaders: बुलडाणा जिल्ह्यातील राजकारणात आमदार श्वेता महाले, संजय गायकवाड आणि माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांच्या भोवती राजकीय चर्चा रंगल्या आहेत.
Buldhana Politics

Buldhana Politics

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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केंद्र आणि राज्याच्या राजकारणात विविध प्रकारच्या राजकीय घडामोडी घडत असताना मातृतीर्थ बुलडाणा जिल्हा मागे कसा राहील? जिल्ह्यातील विविध राजकीय घटनांच्या केंद्रस्थानी सध्या बुलडाणा आणि चिखलीच्या आमदार श्वेता महाले, संजय गायकवाड यांच्यासह चिखलीचे माजी आमदार राहुल बोंद्रे चर्चेत आहेत. कारणे वेगवेगळी असली तरी थेट परिणाम या तीन आजी-माजी आमदारांवरच होणार आहे.

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