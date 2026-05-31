Buldhana Crime: जिवंत मुलीच्या हत्या प्रकरणी २२ दिवस पिता-पुत्र कारागृहात, पोलिसांची उचलबांगडी

जळगाव जामोद: राजुरा शिवारातील महिलेच्या हत्येच्या आरोपात पोलिसांनी अटक केलेल्या पिता-पुत्रास न्यायालयाने दोषमुक्त केल्यानंतर शनिवारी (ता.३०) सकाळी दोघांची सुटका करण्यात आली. तसेच तपासात कसूर व बेजबाबदारपणा केल्याचा ठपका ठेवत जिल्हा पोलिस अधिक्षकांनी एलसीबी प्रमुखासह जळगाव जामोद ठाणेदाराची तडकाफडकी उचलबांगडी करत त्यांची मुख्यालयी सलग्न केले. मात्र, शिरच्छेद झालेला 'तो' मृतदेह नेमका कुणाचा याचा अद्यापही थांगपत्ता लागलेला नाही..जळगाव जामोद तालुक्यातील राजुरा शिवारात ता.२६ एप्रिल रोजी एका महिलेचे प्रेत शिरच्छेद झालेल्या व अर्धवट जळालेले अवस्थेत आढळून आले होते. या हत्या प्रकरणात बुलडाणा एलसीबीने (लोकल क्राईम ब्रांच) मध्य प्रदेशातील शिवानी कळमेकर या युवतीला मृत गृहीत धरून तिच्या खुनाच्या आरोपात वडील बापूराम व भाऊ अजय यांना अटक केली होती. तथापि, पोलिसांनी मृत झाल्याचा दावा केलेली शिवानी जिवंत असल्याचे उघड झाल्यामुळे या प्रकरणाला कलाटणी मिळून पोलिसांची कारवाई संशयाच्या भोवऱ्यात आली. पोलिसांच्या चुकीच्या कारवाईमुळे निष्पाप पिता पुत्र गेल्या २२ दिवसांपासून कारागृहात बंद होते..शुक्रवारी ता. २९ प्रकरणाचा नव्याने तपास करण्यासाठी त्यांची कस्टडी पोलिसांना हवी होती. यासंदर्भात पोलिसांनी शेगाव न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. मात्र, न्यायालयाने पोलिसांचा अर्ज फेटाळला आणि दोघांनाही दोषमुक्त केले. यामुळे पोलिस प्रशासनाने केलेल्या खोट्या कारवाईमुळे पोलिसांची प्रतिमा मलिन झाली आहे. या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी झाल्याच खरा प्रकार समोर येण्याची शक्यता आहे. प्रकरणाचा तपास आता एएसपी श्रेणिक लोढा यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे..चुकीच्या कारवाईचे पडसादराजुरा हत्याकांड प्रकरणात स्थानिक गुन्हे शाखेने केलेल्या चुकीच्या कारवाईचे पडसाद पोलिस दलात उमटत आहेत. शुक्रवारी पोलिस उपनिरीक्षक पोलिस उपनिरीक्षक पंकज सपकाळे, हे. कॉ. इझाज खान, पोलिश शिपाई अमोल शेजोळ, अजीज परसुवाले या चौघांची उचलबांगडी केल्यानंतर आज शनिवारी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक सुनील अंबुलकर व जळगाव जामोदचे ठाणेदार नितीन पाटील यांची तडकाफडकी पोलिस मुख्यालयी बदली करण्यात आली आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत सहा जणांवर केवळ बदलीची कारवाई करण्यात आली असून, खाकीला डाग लावणाऱ्या अधिकान्यांवर निलंबनाची कारवाई केव्हा होणार याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे..पोलिसांच्या छळामुळेच कबुली ?राजुरा शिवारातील मुंडके आणि धड सापडलेल्या महिलेचे हत्याकांड दडपण्यासाठी अमानुष मारहाण आणि छळ करून कळमेकर पिता-पुत्रांकडून पोलिसांनी शिवानीचा खून केल्याची जबरदस्तीने कबुली करून घेतली अशी चर्चा आहे. आज सोशल मीडियावर पिता-पुत्रांनी मुलगी पळून गेल्याच्या रागातून खुनाचा गुन्हा कबूल केल्याची क्लिप व्हायरल होत आहेत. गुरुवारी शिवानी कळमेकरच्या काकांनी पोलिसांनी छळ केल्यामुळेच दोघांनी खून केल्याचे कबूल केले होते. असा दावा केला होता.