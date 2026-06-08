विदर्भ

Buldhana: किरकोळ वादातून तरुणावर कुऱ्हाडीने हल्ला

Youth Attacked With Axe After Minor Dispute: बुलडाण्यात किरकोळ वादातून तरुणावर कुऱ्हाडीने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. बुलडाणा हल्ला प्रकरण, वरवंड घटना आणि पोलिस तपास याबाबत अपडेट.
Buldhana

Buldhana

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बुलडाणा: किरकोळ वादाचे रूपांतर हिंसक संघर्षात होऊन एका तरुणावर कुऱ्हाडीने जीवघेणा हल्ला केल्याची घटना ६ जून रोजी वरवंड येथे घडली.

Loading content, please wait...
crime
vidarbha
Buldhana arban