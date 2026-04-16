Yavatmal Accident: बारा फूट खड्ड्यात बैलबंडी कोसळली; दोन शेतकरी गंभीर, बैल ठार, कंत्राटदाराच्या बेजबाबदारपणा आला समोर!

कुंभा (जि. यवतमाळ) : मारेगाव तालुक्यातील कुंभा महसूल मंडळात सुरू असलेल्या पुलाच्या कामाने अक्षरशः 'मृत्यूचा सापळा' धारण केला आहे. कंत्राटदाराच्या बेजबाबदारपणा समोर आला आहे. कोणतीही सुरक्षा उपाययोजना न करता खोदलेल्या १२ फूट खोल खड्ड्यात बैलबंडी कोसळल्याने दोन शेतकरी मृत्यूशी झुंज देत आहे. तर एक बैल जागीच ठार झाला. मंगळवारी (ता. १४) रामेश्वर ते कोथुर्ला मार्गावर रात्री आठ वाजता ही घटना घडली..रामेश्वर ते कोथुर्ला मार्गावर कोथुर्ला गावाजवळ पुलाचे काम सुरू आहे. संबंधित कंत्राटदाराने सर्व नियम धाब्यावर बसवून १२ फूट खोल खड्डे खोदून ठेवले. परंतु, या ठिकाणी सूचना फलक, कठडे व दिवेसुद्धा बसविले नाही. अंधारात हा रस्ता म्हणजे सरळ मृत्यूकडे नेणारा ठरला आहे. वळण रस्त्यावरही कोणतेही रिफ्लेक्टर किंवा दिशादर्शक फलक नसल्याने धोका अधिकच वाढला आहे..मंगळवारी रोजी रात्री रामेश्वर येथील शेतकरी संदीप चहाणकर, महादेव बोंडे व प्रसाद झाडे हे बैलबंडीने कोथुर्ला येथे गहू देण्यासाठी जात होते. मात्र, रस्त्यावर कोणतीही सूचना नसल्याने त्यांची बैलबंडी थेट खोदलेल्या खोल खड्ड्यात कोसळली. या भीषण अपघातात संदीप चहाणकर व महादेव बोंडे गंभीर जखमी झाले आहे. त्यांच्यावर चंद्रपूर वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार सुरू असून, त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. प्रसाद झाडे किरकोळ जखमी झाले, तर एका बैलाचा जागीच मृत्यू झाला..प्रशासन झोपेत आहे का?इतक्या मोठ्या प्रमाणात खोदकाम सुरू असताना कोणतीही सुरक्षा तपासणी झाली नाही का? प्रशासनाने डोळेझाक का केली? असा प्रश्नही नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे. रस्ते विकासाच्या नावाखाली जिवाशी खेळ चालणार असेल, तर अशा कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकले पाहिजे, अशी मागणीही संतप्त ग्रामस्थांनी केली आहे.