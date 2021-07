विदर्भ

अमरावती : शहरातील बेलपुरा येथील युवकाचा बडनेरा हद्दीत महामार्गावर वनविभागाच्या जंगलात खून (A man murder in the forest of the Forest Department) करण्यात आला. रविवारी दुपारी एकच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली. खून केल्यानंतर पुरावा नष्ट करण्याच्या हेतूने मृतदेह जाळण्याचाही प्रयत्न (Attempts t