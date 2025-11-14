विदर्भ

Gadchiroli News : सुट्टीच्या दिवशीही जात पडताळणी समिती राहणार कार्यरत

स्थानिक स्वराज्या संस्थांच्या निवडणुका लढवत असलेल्या उमेदवारांची गैरसोय टाळण्यासाठी सुट्टीच्या दिवशीही जात पडताळणी समिती कार्यरत राहणार आहे.
