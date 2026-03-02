विदर्भ

सीसीआयची कापूस खरेदी मुदतवाढ नावापुरती; अकोट बाजार समितीकडून चौकशीची मागणी

CCI cotton procurement : या प्रकरणी बाजार समिती प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चौकशी व योग्य कारवाईची मागणी केली आहे.
CCI cotton procurement

CCI cotton procurement

esakal

योगेश फरपट
Updated on

अकोला : शासकीय कापूस खरेदीस २८ फेब्रुवारी ते १५ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असतानाही भारतीय कापूस निगमची अकोट केंद्रात अद्याप कापूस खरेदी सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी बाजार समिती प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चौकशी व योग्य कारवाईची मागणी केली आहे.

Loading content, please wait...
Akola
Farmer
cotton
Akola Crime News
Cotton Crop crisis

Related Stories

No stories found.