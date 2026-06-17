विदर्भ

Chandrapur: लाच घेताना दुय्यम निबंधक, ऑपरेटर अटकेत

Bribe Demand for Property Registration: चंद्रपूरमध्ये मालमत्ता दस्तऐवज नोंदणीसाठी 4 हजार रुपयांची लाच घेताना दुय्यम निबंधक आणि डेटा ऑपरेटर ACB च्या जाळ्यात.
Chandrapur

Chandrapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चंद्रपूर: मालमत्ता दस्तऐवजाची नोंदणी करून देण्यासाठी चार हजार रुपयांची लाच मागून ती स्वीकारल्याप्रकरणी दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ आणि त्यांच्या डेटा ऑपरेटरविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली.

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