Chandrapur: अर्पिताच्या संशयास्पद निधनची चौकशी करा; कुटुंबीयांची मागणी; जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना निवेदन

चंद्रपूर: पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या एका युवतीने आत्महत्या केल्याची घटना काही दिवसांपूर्वीच समोर आली. मात्र, मुलीने आत्महत्या केली नसून तिची हत्या करण्यात आल्याचा संशय कुटुंबीयांना आहे. मृत मुलीच्या कुटुंबीयांनी गुरुवारी (ता. ३०) चंद्रपूर गाठत जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना निवेदन दिले. मृत मुलीचे नाव अर्पिता हरिदास वाकुलकर (वय २० रा. मरेगाव, ता. मूल) असे आहे. .मृत अर्पिता ही मूळची मूल तालुक्यातील मरेगाव येथील राहणारी होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून ती राजुरा तालुक्यात येत असलेल्या चिचबोडी येथील तिचे मामा सत्यपाल पिपरे यांच्याकडे राहून शिक्षण घेत होती. जिवती तालुक्यातील पाटण येथील एका महाविद्यालयात ती बी.ए.द्वितीय वर्षात शिक्षण घेत होती. सोबतच पोलिस भरतीची तयारी करीत होती. पोलिस भरती तयारीच्या अनुशंगाने तिने चंद्रपूर गाठले होते..तुकूम परिसरातच ती किरायाच्या खोलीत राहत होती. एका खासगी अभ्यासिकेत ती पोलिस भरतीची तयारी करीत होती. तिने नागपूर आणि चंद्रपूर येथे पोलिस भरतीची शारीरीक चाचणी परीक्षा दिली होती. नागपूर येथे झालेल्या शारीरीक चाचणी परीक्षेत ५० पैकी ४०, तर चंद्रपुरात झालेल्या परीक्षेत ४२ गुण प्राप्त केले होते. लेखी परीक्षेला वेळ असल्याने तिची तयारी ती करीत होती. गेल्या १७ एप्रिलला सकाळी तुकूम परिसरातील तिच्या राहत्या खोलीत तिने गळफास लावल्याची माहिती कुटुंबीयाला मिळाली..घटनेची माहिती मिळताच कुटुंबीयांनी तातडीने चंद्रपूर गाठले. त्यानंतर अर्पितचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात नेण्यात आला. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. शवविच्छेदन अहवालानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण कळणार होते. शवविच्छेदनाचा अहवाल प्राप्त झाला. मात्र, तो पोलिसांनी अजूनही आणला नसल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले..घटनास्थळावरील परिस्थिती बघता अर्पिताची आत्महत्या नसून तिची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप मृताचे वडील हरिदास वाकुडकर, मामा सत्यपाल पिपरे यांनी केला आहे. या घटनेमागे जिवती तालुक्यातील एका मुलाचा हात असल्याचा संशयही पोलिसांनाआहे. घटना घडली तेव्हा तो मुलगा तिथेच होता. मात्र, काही वेळाने तो तेथून निघून गेला. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून न्याय द्यावा, अशी मागणी मृताचे वडील हरिदास वाकुडकर, मामा सत्यपाल पिपरे यांनी केली आहे.