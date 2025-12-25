विदर्भ

Chandrapur Kidney Racket: हिमांशू भारद्वाजला मोहाली येथून अटक; आंतरराष्ट्रीय रॅकेटचा दुसरा दुवा हाती, फरार सावकार शरण

Second Key Arrest in Cambodia Kidney Trafficking Case : कंबोडियातील किडनी विक्री प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय तस्करीचा दुसरा महत्त्वाचा दुवा पोलिसांच्या हाती लागला असून मोहाली येथून हिमांशू भारद्वाजला अटक करण्यात आली आहे.
Chandrapur Kidney Racket

Chandrapur Kidney Racket

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Chandrapur Kidney Trafficking Case : कंबोडियातील किडनी विक्री प्रकरणातील दुसरा महत्त्वाचा दुवा पोलिसांच्या हाती लागला आहे. पंजाबमधील मोहाली येथून हिमांशू भारद्वाज (वय ३४) याला विशेष तपास पथकाने अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
Chandrapur
police
racket
Arrest
Kidney
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com