Chandrapur Kidney Racket: हिमांशू भारद्वाजला मोहाली येथून अटक; आंतरराष्ट्रीय रॅकेटचा दुसरा दुवा हाती, फरार सावकार शरण

Chandrapur Kidney Trafficking Case : कंबोडियातील किडनी विक्री प्रकरणातील दुसरा महत्त्वाचा दुवा पोलिसांच्या हाती लागला आहे. पंजाबमधील मोहाली येथून हिमांशू भारद्वाज (वय ३४) याला विशेष तपास पथकाने अटक केली आहे..विशेष म्हणजे, भारद्वाजनेही स्वतःची किडनी विकली असून त्यानंतर तो या तस्करीच्या रॅकेटमध्ये सहभागी झाला. कोलकाता येथील आणखी एका आरोपीच्या मागावर पोलिस असून, त्यानंतर या आंतरराष्ट्रीय किडनी तस्करी प्रकरणातील देशातंर्गत तीनही मुख्य आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात येईल..Kidney Trafficking: हरियानातून 'किडनी डोनर कम्युनिटी' पेजचे संचालन.रोशन कुडे किडनी विक्री प्रकरणात 'डॉ. कृष्णा' या बनावट नावाने वावरणारा व या रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार रामकृष्ण मल्लेशाम सुंचू (रा. प्रियदर्शिनी नगर, सोलापूर) सध्या विशेष तपास पथकाच्या ताब्यात आहे. त्याच्याकडून आणखी काही धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता आहे..रामकृष्ण आणि रोशन कुडे यांच्या संपर्कात असलेल्या भारद्वाजच्या मागावर तपास पथक होते. तो वारंवार लोकेशन बदलत असल्यामुळे आतापर्यंत हाती लागत नव्हता. मात्र काल रात्री त्याला मोहाली येथे अटक करण्यात आली. चंदीगडवरून विमानाने त्याला नागपूरला आणण्यात आले असून, त्यानंतर ब्रह्मपुरी पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले. रात्री उशिरा त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले..त्याला २६ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी मिळाली आहे.त्याच्यावर मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा, १९९४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कुडे आणि इतर पाच जण किडनी विक्रीसाठी ऑक्टोंबर २०२४ मध्ये कंबोडियाला गेले होते. त्या वेळी केअरटेकर म्हणून भारद्वाज त्यांच्यासोबत होता. विशेष म्हणजे, समाजमाध्यमांवरील 'किडनी डोनर कम्युनिटी' हे पेज स्वतः भारद्वाज हाच चालवत होता. तो हाती लागल्याने किडनी विक्री प्रकरणातील पीडितांची संख्या आणि या रॅकेटची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता आहे..कोलकाता येथील आरोपीनेही किडनी विकली आहे. या तिन्ही मुख्य सूत्रधारांनी प्रथम पैशांसाठी किडनी विकली आणि त्यानंतर या तस्करीच्या रॅकेटमध्ये समाविष्ट झाल्याचे आतापर्यंतच्या तपासात स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान कुडे यांना किडनी विकण्यास भाग पाडलेला आणि फरार असलेला आरोपी सावकार मनीष घाटबांधे ब्रह्मपुरी पोलिसांना शरण आला. घाटबांधे याचा न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यामुळे त्याने शरणागती पत्करली..चीनच्या रुग्णावर प्रत्यारोपणकंबोडियातील पनॉम पेन येथील 'प्रेआ केट मेअलिया' रुग्णालयात १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी रोशन कुडे याची किडनी काढण्यात आली. त्याच दिवशी १२ तासांच्या आत एका चीनच्या रुग्णावर त्या किडनीचे प्रत्यारोपण करण्यात आले. या रुग्णालयात किडनी प्रत्यारोपणासाठी मोठ्या संख्येने चीनमधील रुग्ण येतात..तस्करीचा सूत्रधार डॉक्टरचपनॉम पेन येथील वादग्रस्त रुग्णालयातीलच एक डॉक्टर भारतातील तस्करीचे रॅकेट चालवत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याचे नाव आणि मोबाईल क्रमांक पोलिसांना मिळाला आहे. मात्र, त्याच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी कायदेशीर अडचणी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मानवी अवयवांच्या तस्करीची आंतरराष्ट्रीय पाळेमुळे शोधताना अडचण येण्याची शक्यता आहे..Kidney Trafficking: किडनी विक्री प्रकरणातील एजंट 'डॉ. कृष्णा' निघाला इंजिनिअर, सोलापुरात केली अटक; बनावट नावाने पीडित शोधायचा.कोलकात्यात कायदेशीर अडथळाकोलकाता येथे गेलेल्या तपास पथकाच्या हाती आरोपीचा जुळा भाऊ लागल्याने त्याला सोडावे लागले. त्यानंतर सावध झालेल्या आरोपीच्या पत्नीने सूत्रे हाती घेतली. ती वकील असल्याने तेथे गेलेल्या विशेष तपास पथकासमोर कायदेशीर अडचणी निर्माण केल्या आहेत. कोलकाता येथील आरोपीही रामकृष्णप्रमाणेच अभियांत्रिकी शिक्षण घेतलेला असून, त्यानेही किडनी विकली आहे..