Chandrapur ‘मन की बात’ ऐकण्याची सक्ती, विद्यार्थिनींना दंडाचा इशारा; दिवंगत काँग्रेस नेत्याच्या कॉलेजमधील प्रकार

चंद्रपूर, ता. २४ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमासाठी विद्यार्थिनींना उपस्थित राहणे अनिवार्य केले आहे. या कार्यक्रमाला दांडी मारणाऱ्या विद्यार्थ्यांनीवर दंडाची कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. चंद्रपुरातील शांताराम पोटदुखे विधी महाविद्यालयाशी संबंधित या प्रकारामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची सक्ती करण्यामागील कारण काय आणि या उपक्रमासाठी केवळ विद्यार्थिनींचीच निवड का करण्यात आली, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. .चंद्रपूरचे आमदार तथा सर्वोदय शिक्षण मंडळाचे कार्याध्यक्ष किशोर जोरगेवार यांच्या कार्यालयात रविवार, २५ ऑक्टोबर रोजी सकाळी १० वाजता ‘मन की बात’ कार्यक्रमाच्या विशेष प्रक्षेपणाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यासाठी शांताराम पोटदुखे विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींना उपस्थित राहण्याच्या लेखी सूचना देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थिनींनी महाविद्यालयाच्या गणवेशात यावे, असेही संदेशात नमूद करण्यात आल्याचे समजते. या सूचनेतील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे अनुपस्थितीबद्दल दंडाचा इशारा. कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्याऐवजी दंडाचा उल्लेख करण्याची गरज का भासली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..''गेल्या दोन दिवसांपासून आम्ही...''; ५०० कोटींच्या कथित ऑडियो क्लिपबाबत श्रीकांत शिंदे पहिल्यांदाच बोलले, काय म्हणाले?.महाविद्यालयात विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी दोघेही शिक्षण घेत असताना या कार्यक्रमासाठी केवळ विद्यार्थिनींनाच का बोलावण्यात आले, हा आणखी एक प्रश्न आहे. निवडीमागील निकष काय, निर्णय कोणी घेतला आणि त्यामागे नेमका कोणता उद्देश आहे, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याची भूमिका व्यक्त होत आहे. सार्वजनिक जीवनातील घडामोडी, राजकीय विचार आणि सामाजिक विषयांची ओळख विद्यार्थ्यांना करून देणे हा शैक्षणिक उपक्रमांचा भाग असू शकतो. मात्र, अशा कार्यक्रमांमधील सहभाग स्वेच्छेचा असावा की त्यासाठी दंडाची अट घालावी, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो..विशेषतः विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींच्या बाबतीत हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री स्व. शांताराम पोटदुखे यांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या संस्थेशी संबंधित महाविद्यालयात हा प्रकार समोर आल्याने त्याचीही चर्चा होत आहे. विद्यार्थिनींची उपस्थिती अनिवार्य करण्यामागील भूमिका आणि दंडाच्या इशाऱ्याचा आधार याबाबत महाविद्यालय प्रशासनाच्या स्पष्टीकरणाकडे लक्ष लागले आहे..या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी विद्यार्थिनींना कुठल्याही प्रकारची सक्ती केलेली नाही. विद्यार्थिनी कार्यक्रमाला उपस्थित राहत नसल्यामुळेच असे संदेश द्यावे लागतात. तीन दिवसांपूर्वी संस्थेचे कार्याध्यक्ष तथा स्थानिक आमदार महाविद्यालयात येऊन गेले. त्यानंतर विद्यार्थिनींना कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासंदर्भात कळविण्यात आले. -डॉ. पूर्णेंदू कार, प्रभारी प्राचार्य, शांताराम पोटदुखे विधी महाविद्यालय, चंद्रपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.