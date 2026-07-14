Chandrapur: शक्तिपरीक्षा संपली, निर्णय बाकी; १६ विरुद्ध १० नगरसेवकांचे संख्याबळ सादर; आदेशाची प्रतीक्षा

चंद्रपूर: चंद्रपूर महानगरपालिकेतील काँग्रेस गटनेतेपदाच्या वादाला आता पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दोन्ही गटांचे म्हणणे आणि संख्याबळ तपासल्यानंतर विभागीय आयुक्तांकडील सुनावणी पूर्ण झाली असून प्रकरण निर्णयासाठी राखून ठेवण्यात आले आहे. संख्याबळ पाहता खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या गटातील सुरेंद्र अडबाले हे काँग्रेसचे महानगरपालिकेतील गटनेते होतील, याबाबत आता फारशी शंका उरलेली नाही..चंद्रपूर महानगरपालिकेत खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि आमदार विजय वडेट्टीवार अशा दोन गटांत नगरसेवक विभागले गेले आहेत. या दोन नेत्यांमधील विसंवादामुळे बहुमताच्या जवळ असूनही महानगरपालिकेतील सत्ता काँग्रेसच्या हातातून गेली. या दोन्ही नेत्यांतील वाद दिल्लीपर्यंत पोहोचला होता. त्यानंतर खासदार धानोरकर आणि वडेट्टीवार यांच्यात समझोता झाला. त्यानुसार गटनेतेपद आमदार वडेट्टीवार समर्थक राजेश अडूर यांच्याकडे देण्यात आले. पहिली अडीच वर्षे अडूर गटनेतेपदी राहतील, असे ठरले होते..Gold Rate Today: सोनं सलग चौथ्या दिवशी स्वस्त! उच्चांकापासून 37 हजारांनी घसरलं; आजचा ताजा भाव पाहा.मात्र, खासदार धानोरकर यांनी दिलेली स्थायी समिती सदस्यांची नावे अडूर यांनी वगळल्याने वादाची पहिली ठिणगी पडली. दरम्यान, अडूर यांनी सभागृह नेतेपदही स्वतःकडेच ठेवले. त्यामुळे त्यांच्या गटातील काही नगरसेवकांमध्येही नाराजीचा सूर उमटू लागला. परिणामी काँग्रेसच्या एकूण २७ नगरसेवकांपैकी १६ नगरसेवकांचे संख्याबळ खासदार धानोरकर यांच्या बाजूने गेले आणि अडूर यांना गटनेतेपदावरून हटविण्याची तयारी सुरू झाली. संख्याबळाच्या आधारे विभागीय आयुक्तांनी सुरेंद्र अडबाले यांना गटनेते म्हणून मान्यता देत आदेशही जारी केला होता..मात्र, या आदेशाला आमदार वडेट्टीवार गटाने उच्च न्यायालयात आव्हान देत अंतरिम स्थगिती मिळविली. त्यानंतर पुढील सुनावणीत हे प्रकरण पुन्हा विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आले. या प्रकरणाची सुनावणी ९ जुलै रोजी झाली. त्यावेळी खासदार धानोरकर गटाचे १६ नगरसेवक प्रत्यक्ष विभागीय आयुक्तांसमोर उपस्थित झाले होते. राजेश अडूर यांनी वेळ मागितल्याने पुढील सुनावणी आज सोमवारी घेण्यात आली. सोमवारी अडूर हे आपल्या समर्थक १० नगरसेवकांसह विभागीय आयुक्तांसमोर हजर झाले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर सुनावणी पूर्ण झाली असून प्रकरण निर्णयासाठी राखून ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही क्षणी नव्या गटनेत्याच्या नावाने आदेश जारी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Uddhav Thackeray Matoshree Meeting : मातोश्रीवर हजर रहा! नाशिकमधील फुटीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या नगरसेवकांना सूचना, उद्धव ठाकरेंचा थेट हस्तक्षेप.'त्या' नगरसेवकांना नोटीसचंद्रपूर शहर महानगरपालिकेतील काँग्रेस पक्षाच्या गटनेता वादाला नवे वळण मिळाले असून खासदार प्रतिभा धानोरकर गटातील सर्व १६ नगरसेवकांना विभागीय आयुक्त कार्यालयाने सुनावणीसाठी नोटीस बजावली आहे..विद्यमान गटनेते राजेश मुरली अडूर यांनी दाखल केलेल्या अर्जावरून महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम, १९८६ अंतर्गत ही कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या धानोरकर गटातील १६ सदस्यांनी १५ जून २०२६ रोजी गटनेता म्हणून अडूर यांनी बोलविलेल्या बैठकीस अनुपस्थित राहिल्यामुळे संबंधित सदस्यांविरुद्ध अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी अर्जात करण्यात आली आहे. या प्रकरणात आपले म्हणणे मांडण्यासाठी २२ जुलै २०२६ रोजी दुपारी १२.३० वाजता नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे निर्देश नोटिशीद्वारे देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.