Chandrapur Tiger Attack: शेतात काम करणाऱ्या महिलेवर वाघाचा हल्ला; गणेशपिपरीतील घटना, आठ दिवसात दोन बळी, नागरिकांत दहशत

गोंडपिपरी : शेतात काम करण्यासाठी गेलेल्या अलका महादेव पेंदोर (वय ४५) या उशिरापर्यंत घरी पोचल्या नाहीत. आधीच परिसरात वाघाची दहशत अशात काही वेगळं तर घडलं नसेल, अशी कुटुंबीयांची भीती खरी ठरली..सायंकाळी गावकऱ्यांनी शेतशिवार गाठले असता त्यांचा मृतदेह आढळून आला. (ता. २६) रोजी सायंकाळी गणेशपिपरी या गावात ही घटना घडली. गेल्या आठ दिवसांत वाघाच्या हल्ल्यात बळी जाण्याची ही दुसरी घटना आहे. यामुळे तालुक्यात भीतीचे वातावरण पसरले आहे..गेल्या काही दिवसांपासून तालुक्यातील विहीरगाव, वटराणा, गणेशपिपरी, चेकपिपरी व परिसरात वाघाची दहशत सुरू आहे. या वाघाने अनेक बैलांची शिकार केली. वनविभागाने उपाययोजना करीत नागरिकांना सतर्कतेच्या सूचना दिल्यात. दरम्यान आठ दिवसाअगोदर चेकपिपरी येथील भाऊजी पाल या शेतकऱ्याचा वाघाने बळी घेतला. या घटनेनंतर परिसरात प्रचंड दहशत माजली. गोंडपिपरीनगरात वाघ आल्याच्या घटनांनी अनेकांना भयभीत करून सोडले..वाघाला पकडण्यासाठी वनविभागाने गस्त वाढविली. यानंतर आमदार देवराव भोंगळे यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याशी संवाद साधला. नाईक यांनी वाघाला जेरबंद करण्याचे आदेश जारी केले. पण वनविभागाला यात अपयश आले..Leopard Attacks: गेल्या वर्षभरात १३१ जनावरे ठरली बिबट्याचे भक्ष्य; कोंढाळी परिसरात हल्ल्यांचे सत्र सुरुच, शेतकऱ्यांत भीतीचे सावट.तालुक्यातील गणेशपिपरी येथील अलका महादेव पेंदोर या आपल्या शेतात गेल्या होत्या. वाघाच्या दहशतीमुळे गावात मजूर मिळत नसल्याने अलका या एकट्याच शेतात गेल्या होत्या. सायंकाळी उशिरापर्यंत त्या घरी पोचल्या नाहीत. गावात आधीच वाघाची दहशत असल्याने कुटुंबीयांना शंका आली. गावातील नागरिकांना सोबत घेत घटनास्थळ गाठले. यावेळी अलका यांचा मृतदेह अतिशय छिन्नविछिन्न स्थितीत आढळून आला..