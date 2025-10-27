विदर्भ

Chandrapur Tiger Attack: शेतात काम करणाऱ्या महिलेवर वाघाचा हल्ला; गणेशपिपरीतील घटना, आठ दिवसात दोन बळी, नागरिकांत दहशत

Tiger Attack: शेतात काम करण्यासाठी गेलेल्या अलका महादेव पेंदोर (वय ४५) या उशिरापर्यंत घरी पोचल्या नाहीत. आधीच परिसरात वाघाची दहशत अशात काही वेगळं तर घडलं नसेल, अशी कुटुंबीयांची भीती खरी ठरली.
सकाळ वृत्तसेवा
