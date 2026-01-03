विदर्भ

Chandrapur crime News : चंद्रपूर किडनी प्रकरणातल्या आरोपीनं पोलिसांना गंडवलं, कसा दिला गुंगारा?

Chandrapur Kidney Racket : आरोपीला दिल्लीतील रोहिणी न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना तात्पुरता जामीन मंजूर करत २ जानेवारीपर्यंत चंद्रपूर न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
चंद्रपूर - किडनी तस्करी प्रकरणातील दिल्ली येथील डॉक्टर रविंद्रपाल सिंगला शुक्रवारी चंद्रपूर न्यायालयात उपस्थित राहणार असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र त्यांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पोलिसांना त्यांने चांगलाच गुंगारा दिला. एक दिवस आधीच, गुरुवारी तो चंद्रपुरात दाखल झाला आणि तात्पुरता जामीन मिळवण्यात यशस्वी झाला. त्यामुळे या रॅकेटमधील मुख्य दुवा हाती लागण्यास आता तपास यंत्रणेला मोठी कायदेशीर लढाई लढावी लागणार आहे.

