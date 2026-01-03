Chandrapur crime News : चंद्रपूर किडनी प्रकरणातल्या आरोपीनं पोलिसांना गंडवलं, कसा दिला गुंगारा?

चंद्रपूर - किडनी तस्करी प्रकरणातील दिल्ली येथील डॉक्टर रविंद्रपाल सिंगला शुक्रवारी चंद्रपूर न्यायालयात उपस्थित राहणार असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र त्यांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पोलिसांना त्यांने चांगलाच गुंगारा दिला. एक दिवस आधीच, गुरुवारी तो चंद्रपुरात दाखल झाला आणि तात्पुरता जामीन मिळवण्यात यशस्वी झाला. त्यामुळे या रॅकेटमधील मुख्य दुवा हाती लागण्यास आता तपास यंत्रणेला मोठी कायदेशीर लढाई लढावी लागणार आहे..२९ डिसेंबर रोजी दिल्ली येथे डॉक्टर रविंद्रपाल सिंग यांना अटक करण्यात आली होती. त्याच दिवशी ते चीनला जाण्याच्या तयारीत होते. चंद्रपूर पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे ते हाती लागले. मात्र पुढे दुर्दैव आड आले. हवामान बिघडल्याने विमान उड्डाण करू शकले नाही. त्यानंतर त्यांना दिल्लीतील रोहिणी न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना तात्पुरता जामीन मंजूर करत २ जानेवारीपर्यंत चंद्रपूर न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते..मात्र त्या आदेशाआधीच, १ जानेवारी रोजी तो चंद्रपुरात पोहोचले आणि स्थानिक वकिलामार्फत आपली बाजू मांडत तात्पुरता जामीन मिळवण्यात यशस्वी झाला. आज या प्रकरणाची जिल्हा न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. तथापि, आता डॉक्टर रविंद्रपाल सिंग यांना न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज नाही. जामीन अर्ज फेटाळल्यास ते वरच्या न्यायालयात दाद मागू शकतात. त्यामुळे त्याला ताब्यात घेण्यासाठी तपास यंत्रणेला मोठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे..Chandrapur Crime : पद्मश्री नामांकित डॉक्टरांचा तपास; अवैध किडनी व्यवहारातील मोठे खुलासे; चंद्रपूर पोलिसांची विशेष कारवाई सुरु!.डॉक्टर रविंद्रपाल सिंग, एजंट रामकृष्ण संचू आणि तामिळनाडूतील डॉक्टर राजरत्नम गोविंदस्वामी हे मिळून किडनी तस्करीचे रॅकेट चालवत असल्याचे तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणात आणखी काही ‘बडे मासे’ सामील असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. मात्र सध्यच्या घडामोडींमुळे त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यात विलंब होण्याची भीती तपास यंत्रणेला आहे..दरम्यान, तपास यंत्रणेला आणखी एका पीडिताची माहिती मिळाली असून, त्याला ताब्यात घेण्यासाठी स्वतंत्र पथक रवाना करण्यात आले आहे. तसेच तामिळनाडूतील त्रिची येथील स्टार किम्स इंटरनॅशनल हॉस्पिटल अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे संचालक डॉक्टर राजरत्नम गोविंदस्वामी अद्याप तपास पथकाच्या हाती लागलेले नाहीत. त्यांनी मदुराई उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला असून, त्यांच्या वकिलाने यासंदर्भात जिल्हा पोलिसांना तामिळ भाषेत ई-मेल पाठवला आहे. या मेलचे भाषांतर करण्यासाठी चंद्रपूर शहरातील पडोली पोलीस ठाण्यातील एका पोलीस शिपायाची मदत जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना घ्यावी लागली. .दरम्यान, तामिळनाडूचे आरोग्य सचिव पी. सेंथिलकुमार यांनी डॉक्टर राजरत्नम यांच्या रुग्णालयाची चौकशी सुरू केली असून, यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे..kidney Sale Case: किडनी विक्री प्रकरणी दिल्लीतील डॉक्टर होता ‘पद्मश्री’चा इच्छुक; डॉक्टरचे राजकीय परिवाराशी संबंध...रोशन कुळे किडनी प्रकरणामुळे संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे. पीडितांना न्याय मिळावा, यासाठी बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली ३ जानेवारी रोजी नागभीड येथे भव्य पायदळ मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाला विविध संघटनांचा पाठिंबा मिळाला असून, त्या दिवशी संपूर्ण नागभीड बंद ठेवण्यात येणार आहे. या मोर्चात बच्चू कडू, राजू शेट्टी, निलेश कऱ्हाडे यांच्यासह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिंदे सेना, प्रहार, शेतकरी संघटना, जिजाऊ ब्रिगेड, महिला संघटना आदी विविध संघटनांचा सहभाग असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.