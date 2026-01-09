Chandrapur Kidney Racket Case : ''निवडणुकीच्या कामाच्या व्यस्त असल्याने भेटीला येऊ शकलो नाही'', किडनी पीडितांना भेटताच पालकमंत्र्यांचं वक्तव्य, नेमकं काय म्हणाले?

चंद्रपूर ता. ९- नागभीड तालुक्यातील मिंथूर येथील किडनी प्रकरणातील पिडीत रोशन कुळे यांची तब्बल २५ दिवसानंतर पालकमंत्री प्रा. अशोक उईके आणि जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी भेट घेतली. देशभरात हे प्रकरण गाजत असताना या दोघांनीही कुडे यांची भेट घेण्याचे सौजन्य दाखविले नाही. मात्र यात आता विरोधी पक्ष सक्रीय झाल्यानंतर कुडे यांच्यावरील अन्यायाची आठवण शासन आणि प्रशासनाला झाली. .कुडे यांनासावकारांच्या त्रासामुळे कंबोडियात किडनी विकावी लागली. याची तक्रार कुडे यांनी १६ डिसेंबरला दिली. याप्रकरणात सहा सावकरांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक गठीत करण्यात आले. त्यानंतर या किडनी रॅकेटचे तार आंतराष्ट्रीय स्तरावर पोहचले असल्याचे स्पष्ट झाले. याप्रकरणात सोलापुरातून रामकृष्ण सूंचू, पंजाबमधून हिंमाशू भारद्वाज याला अटक केली..Chandrapur Election:चंद्रपुरात पतंग कुणाची उडणार, याबाबत अनिश्चितता; भाजपमधील असंतोषाने काँग्रेसमधली कुरबूर मागे पडली!.या दोघांनी स्वतःची किडनी विकली आहे. ते एजंट पिडीत शोधायचे. दिल्लीतील डॅा. रविंद्र सिंग आणि तामिळनाडूतील डॅा.राजरत्नम गोविंदस्वामी सध्या फरार आहे. या किडनी प्रकरणाची चर्चा देशभरात सुरु असताना जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रा. उईके अत्यंत असंवेदशील पणे या प्रकरणाकडे बघत होते. माध्यमांशी बोलतानाही त्यांना याप्रकरणाचे गांभीर्य वाटले नाही. दरम्यानच्या काळात माजी आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात शेतकरी नेत्यांनी मिंथूर ते नागभीड लॅांगमार्च काढला होता..काँग्रेस नेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्यासह कुडे यांनी काल गुरुवारला प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी एका नेत्यांने तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाब आणला होता. त्यासंदर्भातील पुरावे आपल्याकडे आहे, असा दावा त्यांनी केला. वडेट्टीवार यांनीही राज्यसरकाराला शेतकऱ्यांच्या मुद्दावरून धारेवर धरले. त्यानंतर पालकमंत्री उईके यांनी आपल्या जिल्ह्यातील किडनी विकणारा शेतकरी आठवला. जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनाही कुडेंचा पुळका आला. या दोघांनी मिंथुर येथे जावून त्यांची भेट घेतली. निवडणुकीच्या आणि कामाच्या व्यस्ततेमुळे मी येवू शकलो नाही, असे निर्लज्ज कारण पालकमंत्र्यांनी सांगितले. पालकमंत्र्यांना किडनी विकणाऱ्या त्यांच्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांपेक्षा निवडणुका महत्वाच्या वाटल्या. त्यांच्या या वक्तव्यावर संताप व्यक्त केला जात आहे..Chandrapur Crime : पद्मश्री नामांकित डॉक्टरांचा तपास; अवैध किडनी व्यवहारातील मोठे खुलासे; चंद्रपूर पोलिसांची विशेष कारवाई सुरु!.दरम्यान मागील २५ दिवसांपासून याप्रकरणावर गप्प बसणारे या क्षेत्राचे आमदार बंटी भांगडिया बोलते झाले. माझ्यामुळे रोशन प्रकरणात सहा सावकारांना अटक झाले. किडनी रॅकेट उघडकीस आले हे सरकारचे यश आहे. विरोधकांनी राजकारण करु नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला. या प्रकरणातील सुत्रधार रामकृष्ण सूंचू याने जामीनासाठी अर्ज केला आहे. उत्तरभारतातून या प्रकरणाशी संबंधित एकाला विशेष तपास पथकाने ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.