Chandrapur Kidney Racket Case : ''निवडणुकीच्या कामाच्या व्यस्त असल्याने भेटीला येऊ शकलो नाही'', किडनी पीडितांना भेटताच पालकमंत्र्यांचं वक्तव्य, नेमकं काय म्हणाले?

Guardian Minister Ashok Uike Faces Backlash Over Statement :कुडे यांना सावकारांच्या त्रासामुळे कंबोडियात किडनी विकावी लागली. याची तक्रार त्यांनी १६ डिसेंबरला दिली. याप्रकरणात सहा सावकरांना अटक करण्यात आली. या घटनेला २५ दिवस झाल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी पीडितांची भेट घेतली.
Shubham Banubakode
चंद्रपूर ता. ९- नागभीड तालुक्यातील मिंथूर येथील किडनी प्रकरणातील पिडीत रोशन कुळे यांची तब्बल २५ दिवसानंतर पालकमंत्री प्रा. अशोक उईके आणि जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी भेट घेतली. देशभरात हे प्रकरण गाजत असताना या दोघांनीही कुडे यांची भेट घेण्याचे सौजन्य दाखविले नाही. मात्र यात आता विरोधी पक्ष सक्रीय झाल्यानंतर कुडे यांच्यावरील अन्यायाची आठवण शासन आणि प्रशासनाला झाली.

