Chandrapur: रोशनच्या संपर्कातील लोकांचे मोबाईल क्रमांक मिळाले; लोकेशन बदलत असल्याने तपासात अडथळा, पोलिस जाणार परराज्यात

चंद्रपूर : सावकाराचे कर्ज फेडण्यासाठी कंबोडिया या देशात किडनी विकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संपर्कात असलेल्या काहींचे मोबाईल क्रमांक पोलिसांना तपासातून मिळाले आहेत. मात्र, संबंधित व्यक्ती वारंवार आपले लोकेशन बदलत आहे. त्यामुळे या तपासाच्या अनुषंगाने पोलिसांचे पथक आता परराज्यात जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..दरम्यान, या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले किशोर बावनकुळे, लक्ष्मण उरकुडे, प्रदीप बावनकुळे, संजय बल्लारपुरे आणि सत्यवान बोरकर या पाच सावकारांची ब्रह्मपुरी पोलिसांनी गुरुवार (ता. १८) कसून चौकशी केली. चौकशीत पाचही आरोपींनी रोशन कुडे याला जादा व्याजाने पैसे दिल्याची कबुली दिली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..Nashik Crime : नाशिक हादरले! ४ कोटींच्या विम्यासाठी मित्रांनीच रचला खुनाचा कट; दीड वर्षांनंतर अपघाताचा बनाव उघड.त्यांची पोलिस चौकशी सुरूच आहे. नागभीड तालुक्यातील मिंथूर येथील रोशन कुडे याने सावकाराकडून घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी कंबोडियात जाऊन किडनी विकली. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर पोलिसांनी ब्रह्मपुरी येथील सहा सावकारांवर गुन्हा दाखल करून त्यापैकी पाच आरोपींना अटक केली असून, सहावा आरोपी मनीष घाटबांधे हा फरार आहे..प्रकरण उघडकीस आल्यापासून पोलिसांची वेगवेगळी पथके तपासात गुंतली आहेत. रोशन कुडे हा मागील दोन वर्षांपासून कुणाकुणाच्या संपर्कात होता हे शोधण्यासाठी पोलिसांनी कुडे याचा दोन वर्षांचा सीडीआर तपासणे सुरू केले आहे. यातून काही लोकांचे मोबाईल क्रमांक पोलिसांना ट्रेस झाले आहे. मात्र, ते वारंवार आपले लोकेशन बदलत आहेत. रोशन कुडे याचे मूळ पासपोर्ट लखनौ येथील एका एजंटने काढले. तोही पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही. त्याच्या शोधातही पोलिसांचे पथक लखनौ येथे जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..बच्चू कडू यांनी साधला संपर्कशेतकऱ्याने किडनी विकल्याचे प्रकरण सध्या देशभरात गाजत आहे. शेतकरी नेते बच्चू कडू यांनीही रोशन कुडे याच्याशी भ्रमणध्वनीच्या माध्यमातून संपर्क साधला. या प्रकरणाची सविस्तर माहिती बच्चू कडू यांनी त्याच्याकडून जाणून घेतली. एक-दोन दिवसांत मिंथूर गावाला येऊन भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..१ लाख कर्जाचं ७४ लाख कसे झालं? व्याजाचा आकडा हादरवणार, सावकारानं किडनी विकायला लावल्याच्या प्रकरणी मोठी अपडेट....किडनीविक्री प्रकरण सहाव्या आरोपीचा शोध सुरूया प्रकरणातील सहावा आरोपी मनीष घाटबांधे याचा अजूनही शोध लागला नाही. प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर तो गावातून पसार झाला. त्याचा शोध पोलिसांचे पथक घेत आहे. गुरुवारी तो नागपुरात दडून असल्याची माहिती मिळाली होती. ही माहिती मिळताच पोलिसांचे पथक नागपुरात गेल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..