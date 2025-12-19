विदर्भ

Chandrapur: रोशनच्या संपर्कातील लोकांचे मोबाईल क्रमांक मिळाले; लोकेशन बदलत असल्याने तपासात अडथळा, पोलिस जाणार परराज्यात

Kidney Racket Chandrapur: सावकारांचे कर्ज फेडण्यासाठी कंबोडियात किडनी विकणाऱ्या रोशन कुडे प्रकरणात नवे धागेदोरे हाती लागले आहेत. संपर्कातील लोकांचे मोबाईल क्रमांक मिळाले असून, लोकेशन बदलल्याने पोलिस तपासात अडथळा निर्माण झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
चंद्रपूर : सावकाराचे कर्ज फेडण्यासाठी कंबोडिया या देशात किडनी विकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संपर्कात असलेल्या काहींचे मोबाईल क्रमांक पोलिसांना तपासातून मिळाले आहेत. मात्र, संबंधित व्यक्ती वारंवार आपले लोकेशन बदलत आहे. त्यामुळे या तपासाच्या अनुषंगाने पोलिसांचे पथक आता परराज्यात जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

