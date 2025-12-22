Kidney Trafficking: हरियानातून ‘किडनी डोनर कम्युनिटी’ पेजचे संचालन

चंद्रपूर : नागभीड तालुक्यातील मिंथूर येथील पीडित शेतकरी रोशन कुडे याच्या किडनी विक्री प्रकरणाने देशभरात खळबळ उडविली असताना या प्रकरणात दररोज नवनवी धक्कादायक माहिती पुढे येत आहे..पोलिस तपासात ‘किडनी डोनर कम्युनिटी’ नावाचे फेसबुक पेज हरियाना येथील एका व्यक्तीकडून चालविले जात असल्याचे आढळून झाले आहे. हे पेज चालविणाऱ्या व्यक्तीचा या अवैध किडनी विक्री रॅकेटमध्ये मुख्य सूत्रधार म्हणून सहभाग असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..तपासादरम्यान काही आरोपींचे मोबाईल क्रमांक तसेच त्यांचे लाइव्ह लोकेशन पोलिसांच्या हाती लागले असून, त्याआधारे विशेष तपास पथके विविध राज्यांत रवाना करण्यात आली आहेत. खासगी सावकारांकडून घेतलेल्या एक लाख रुपयांच्या कर्जाचा बोजा वाढत तब्बल ७४ लाखांपर्यंत पोहोचल्यानंतर रोशन कुडे याने कर्जफेडीसाठी कंबोडियात आठ लाख रुपयांत किडनी विकल्याचे समोर आले आहे..या व्यवहारासाठी हरियानातून ‘किडनी डोनर कम्युनिटी’ पेजचे संचालन डॉ. कृष्णा यांच्या माध्यमातून पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आणि हरियाना येथील सहा युवक कंबोडियात नेण्यात आले होते. याच दरम्यान बांगलादेशातील सात ते आठ युवकांचेही तेथे किडनी प्रत्यारोपणासाठी काढण्यात आल्याची माहिती तपासात पुढे आली..हे सर्व युवक ‘किडनी डोनर कम्युनिटी’ या फेसबुक पेजशी जुळलेले होते. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात हे पेज हरियानातील व्यक्ती चालवत असल्याचे स्पष्ट झाले असून, त्याच्यामार्फत किडनी विक्रीसाठी इच्छुक युवकांची जुळवाजुळव केली जात होती. कंबोडियात गेलेल्या युवकांमध्ये हरियानातील एका युवकाचा समावेश असल्याने विशेष तपास पथक लवकरच तेथे जाणार आहे. दरम्यान, फेसबुक पेजवरील छायाचित्रे, संबंधित युवकांच्या व्हॉट्सॲप चॅट तसेच डॉ. कृष्णा यांच्याशी झालेले संभाषण पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..Chandrapur News: किडनी विक्रीच्या जाळ्यात बांगलादेशातील तरुण; पीडितांमध्ये राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाना, उत्तरप्रदेशचे युवक.डॉ. कृष्णा हे प्रत्यक्षात डॉक्टर आहेत की या संपूर्ण किडनी विक्री रॅकेटचे प्रमुख एजंट यादृष्टीने तपास सुरू आहे. त्यांच्या शोधासाठी विशेष पथक कोलकताकडे रवाना करण्यात आले आहे. मोबाईल डेटा, सोशल मीडियावरील हालचाली आणि आरोपींच्या संपर्क साखळीवर पोलिसांचे बारकाईने लक्ष असून, येत्या एक ते दोन दिवसांत या प्रकरणातील आणखी काही नावे उघड होण्याची शक्यता पोलिस सूत्रांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.