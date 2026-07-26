विदर्भ

Chandrapur: वीजेचा खांब दुरुस्तीला जंगलात गेले, खाली दिसला वाघ; तासभर लाईनमन खांबावरच अडकले

Tiger Spotted During Electricity Repair Work: चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल तालुक्यातील फुलझरी परिसरात वीज दुरुस्तीचे काम करत असताना दोन लाईनमनना खांबाखाली वाघ दिसला.
Chandrapur

Chandrapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मूल: नैसर्गिकरित्या जंगलात वाघ पहायला मिळणे हे मोठे नशिबच. असाच अनुभव मूल येथील लाईनमन कर्मचाऱ्यांना आला. तालुक्यातील फुलझरी येथे जंगल भागात विद्युत पोलवर चढून दुरुस्तीचे काम सुरू असताना त्यांना अचानक वाघाची चाहूल लागली. घाबरलेल्या कर्मचाऱ्यांनी विद्युत पोलवर बसूनच वाघ जाईपर्यंत एक तास घालवला.

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