Chandrapur: वीजेचा खांब दुरुस्तीला जंगलात गेले, खाली दिसला वाघ; तासभर लाईनमन खांबावरच अडकले

मूल: नैसर्गिकरित्या जंगलात वाघ पहायला मिळणे हे मोठे नशिबच. असाच अनुभव मूल येथील लाईनमन कर्मचाऱ्यांना आला. तालुक्यातील फुलझरी येथे जंगल भागात विद्युत पोलवर चढून दुरुस्तीचे काम सुरू असताना त्यांना अचानक वाघाची चाहूल लागली. घाबरलेल्या कर्मचाऱ्यांनी विद्युत पोलवर बसूनच वाघ जाईपर्यंत एक तास घालवला. .नैसर्गिकरित्या वाघ पहायला मिळाला याचा आनंद त्यांना झाला. ही घटना फुलझरी येथे दोन दिवसाआधी (ता.२३) घडली. याचा व्हिडीओ समाज माध्यमावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. फुलझरी आणि डोणी हा परिसर घनदाट जंगलातील असून येथे वाघाचे मोठा संचार आहे. वाघाच्या हल्ल्याच्या घटना येथे वारंवार घडत असतात..Mumbai News: साकीनाका मॅनहोल दुर्घटनेचा अहवाल गुलदस्त्यात, तीन आठवडे उलटले; पालिकेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह.वीज वितरणचे कर्मचारी विद्युत दुरुस्तीचे काम करीत असताना त्यांना जंगलातून वाघ भ्रमंती करीत असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी पोलवर चढूनच आपला वेळ घालविला. जवळपास दोन वीज कर्मचाऱ्यांनी एक तास त्यांनी विद्युत पोलवर घालविला. वाघाने तिथून पुढे प्रयाण केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी आपली वाहने घेऊन निसटता पाय काढला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.