सौरऊर्जा मीटर जोडणीच्या ऑर्डरसाठी घेतली ४ हजार रुपयांची लाच; सहायक अभियंत्याला रंगेहात पकडलं...

चंद्रपूर : प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेअंतर्गत बसविण्यात आलेल्या सौरऊर्जा प्रणालीच्या मीटर जोडणीसाठी आवश्यक असलेले रिलीज ऑर्डर देण्याच्या बदल्यात लाच स्वीकारणाऱ्या महावितरणच्या सहायक अभियंत्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ अटक केली. आमोद संतोष रंदये (वय ३८) असे अटक करण्यात आलेल्या सहायक अभियंत्याचे नाव असून, या कारवाईमुळे महावितरण विभागात एकच खळबळ उडाली आहे..लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चंद्रपूर पथकाने बुधवारी (१ जुलै) सिंदेवाही येथील महावितरणच्या उपविभागीय कार्यालयात ही सापळा कारवाई केली. तक्रारदाराने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेअंतर्गत दोन ग्राहकांच्या घरांवर सौरऊर्जा प्रणाली बसवून दिली होती. मात्र, या प्रणालींना वीज वितरण कंपनीच्या मीटरशी जोडणी करण्यासाठी आवश्यक असलेले रिलीज ऑर्डर देण्यासाठी सहायक अभियंता आमोद रंदये यांनी प्रत्येक ग्राहकामागे दोन हजार रुपये, अशा एकूण चार हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचा आरोप आहे..Dhule: गोव्यात साधू बनून लुबाडणारे तिघे अटकेत; धुळे तालुका पोलिसांची बायपासवर कारवाई; संशयित गुजरातचे.लाचेची मागणी होत असल्याने तक्रारदाराने थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधला. विभागाने तक्रारीची पंचासमक्ष पडताळणी केली असता लाचेची मागणी झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने सापळा रचला. सापळा कारवाईदरम्यान रंदये यांनी पुन्हा रिलीज ऑर्डर देण्यासाठी पैशांची मागणी केली. तडजोडीनंतर त्यांनी तक्रारदाराकडून तीन हजार रुपये स्वीकारताच दबा धरून बसलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने त्यांना रंगेहाथ पकडले. त्यांच्याविरुद्ध संबंधित कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून पुढील तपासही सुरू आहे..Corruption ACB Trap: दारूच्या दुकानासाठी नाहरकत प्रमाणपत्राच्या बदल्यात ६० हजारांची लाच; वाडेगाव ग्रामसेवक व लिपीक एसीबीच्या जाळ्यात.ही कारवाई पोलिस अधीक्षक डॉ. दिगंबर प्रधान, अपर पोलिस अधीक्षक माधुरी बावीस्कर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपअधीक्षक अनिल जिट्टावार यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली. या पथकात पोलिस निरीक्षक प्रशांत केदार यांच्यासह हिवराज नेवारे, रविकांत इंगळे, अमोल सिडाम, राकेश जांभुळकर, प्रदीप ताडाम, महेश माहुरपवार, सचिन गजभिये, मेघा मोहुर्ले, सतीश सिडाम आणि संदीप कौरासे यांचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.