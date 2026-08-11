Chandrapur Midday Meal Scheme: विद्यार्थ्यांचे भोजन उधारीवर! तांदूळ-कडधान्य संपल्याने शिक्षकांसमोर प्रश्न, अडीच महिन्यानंतरही करारनामा नाही

चंद्रपूर: राज्य शासनाच्या माध्यमातून मध्यान्ह भोजन योजना राबविली जाते. त्यासाठी पुरवठाधारकांशी दरवर्षी करारनामा केला जातो. यंदा शाळेचे सत्र सुरू होऊनही पुरवठाधारकांशी करारनामा करण्यात आला नाही. त्याचा परिणाम अनेक शाळांतील तांदळासह कडधान्य संपले आहे. मध्यान्ह योजनेसाठी लागणारे अन्नधान्य संपल्याने विद्यार्थ्यांना उपाशी राहावे लागत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसून येत आहे. .जिल्हा परिषद, मनपा, नगर परिषद क्षेत्रातील शासकीय, खासगी, अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांत शिक्षण घेणाऱ्या पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मध्यान्ह भोजन योजना राबविली जाते. विद्यार्थ्यांना सकस आहार मिळावा हा या योजनेमागील उद्देश आहे. राज्यस्तरावरून मध्यान्ह भोजनासाठी लागणारे अन्नधान्य पुरविले जाते. यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यासाठी दरवर्षी निविदा काढण्यात येते. .MHADA House: म्हाडाचं घर स्वस्तात मिळणार, घरांच्या किंमती होणार कमी, एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा.निविदा निघाल्यानंतर संबंधित पुरवठाधारकास काम दिले जाते. तसा त्याच्याकडून वर्षभराचा करारनामा करण्यात येतो. या करारनाम्यानुसार शालेय पोषण आहार पुरवठा करणाऱ्या पुरवठाधारकाने वर्षभर पुरेल इतके साहित्य जिल्ह्यातील सर्वच शाळांना पाठविले होते. मध्यान्ह भोजन योजनेचा संबंधित पुरवठाधारकाचा मागीलवर्षीचा करार नव्या शैक्षणिक वर्षाआधीच संपुष्टात आला. नव्या शैक्षणिक वर्षापासून अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यासाठी नव्याने करारनामा करणे अभिप्रेत होते. मात्र, शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन आज अडीच महिन्यांचा काळ लोटला. मात्र, अजूनही करारनामा करण्यात आला नाही..जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या दीड हजारांवर प्राथमिक, माध्यमिक शाळा आहे. खासगी, अनुदानित शाळांचीही संख्याही दोन हजारांवर आहे. अनेक शाळांची पटसंख्या मोठी आहे. त्यामुळे मोठ्या शाळांतील अन्नधान्याचा साठा केव्हाच संपला. लहान पटसंख्या असलेल्या शाळांचा अन्नधान्याचाही साठाही ऑगस्ट महिन्यात संपला. अन्नधान्यच नसल्याने विद्यार्थ्यांना उपाशी राहावे लागत आहे. काही शाळांतील शिक्षक किराणा दुकानातून उधारीने अन्नधान्य घेऊन योजना कशीबशी चालवित आहे. काही ठिकाणी शाळा व्यवस्थापन समिती अन्नधान्याचा पुरवठा करीत आहे..DSK Case: डीएसके प्रकरणात ठेवीदारांना मोठा दिलासा; ५७२ कोटींच्या मालमत्ता लिलावाच्या अर्जावर तीन महिन्यांत निर्णय."मध्यान्ह भोजन योजना पुरवठा करण्यासंदर्भात राज्यस्तरावरून आता करारनामा झाला आहे. येत्या दोन-तीन दिवसांत जिल्ह्यातील सर्वच शाळांमध्ये शालेय पोषण आहाराचे साहित्य मिळणार आहे."- विशाल देशमुख, उपशिक्षणाधिकारी (प्रा) जिल्हा परिषद चंद्रपूर."अनेक शाळांतील अत्रधान्याचा साठा संपला आहे. त्यामुळे शिक्षक उधारीने साहित्य घेऊन योजना चालवित आहे. मागीलवर्षीचा साठाही आता संपला आहे. त्यामुळे उधारीवर अन्नधान्य घेऊन आमची गुजराण सुरू आहे." - हरीश ससनकर, राज्य सरचिटणीस, पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समिती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.