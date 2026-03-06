मानसिक विकलांग महिलेवर अतिप्रसंग, आरोपी सीटीटीव्हीत कैद; चंद्रपुरातील धक्कादायक प्रकार

मानसिक विकलांग असलेल्या एका महिलेवर अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी रात्री साडेबारा वाजताच्या सुमारास चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल येथे घडली. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना नवभारत विद्यालय परिसरातील दुकानचाळीसमोर घडली. संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून त्या आधारे पोलिसांनी आरोपीचा शोध सुरू केला आहे..मूलमध्ये मागील काही दिवसांपासून एक मानसिक विकलांग महिला भटकताना दिसत होती. ती रात्री उशिरा कुठेही झोपायची. गुरुवारी रात्री ती नवभारत विद्यालय परिसरातील दुकानचाळीसमोर झोपलेली असताना एका अज्ञात व्यक्तीने तिच्यावर अत्याचार केला. आरोपीच्या जबरदस्तीमुळे महिला किंकाळ्या मारू लागल्याने परिसरातील नागरिकांना या प्रकाराची माहिती मिळाली..Chandra Grahan: गरोदर महिलांवर ग्रहणाचा खरंच दुष्परिणाम होतो का? अंनिसने केला खुलासा; वाचा सत्य काय....नागरिकांनी तात्काळ मूल पोलिसांना याबाबत कळवले. मात्र परिसरातील लोक जमा होईपर्यंत आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाला होता. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा केला असून आरोपीचा शोध सुरू आहे..Chandra Grahan Date and Time In India: उद्या भारतात वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण दिसणार, जाणून घ्या सुतक वेळ अन् महत्त्व.शुक्रवारी सकाळी न्यायवैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या पथकाने घटनास्थळी भेट देऊन तपास केला. तसेच परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजही तपासले जात आहे. या घटनेमुळे मूल शहरात मोठी खळबळ उडाली असून पीडित महिलेला उपचारासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.