Chandrapur Election Results 2026 : भाजच्या विजयरथाला चंद्रपुरात ब्रेक! काँग्रेस सत्तेत; BJP ला नेमका कशाचा बसला फटका?

चंद्रपूर, ता. १६ ः महानगरपालिका निवडणुकीत राज्यभर भाजपची घौडदौड सुरू असताना, चंद्रपुरात मात्र काँग्रेसने भाजपचा विजयाचा अश्वमेध रोखण्यात यश मिळवले. भाजपमधील गटबाजी आणि काँग्रेसने नव्या उमेदवारांना संधी देण्याची घेतलेली जोखीम यशस्वी ठरली. परिणामी काँग्रेस बहुमताच्या काठावर पोहोचली व मित्रपक्षाच्या मदतीने सत्ता स्थापण्यात यशस्वी होईल..नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकांत ‘पानिपत’ झाल्यानंतरही भाजपने त्यातून धडा घेतल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे महानगरपालिका निवडणुकीत अनुकूल वातावरण असतानाही भाजपला त्याचा लाभ उचलता आला नाही. तिकीट वाटपापासूनच भाजप नेत्यांमधील अंतर्गत कलह उफाळून आला. प्रदेशाध्यक्षांनी जाहीर केलेल्या यादीतील तब्बल १७ उमेदवार बदलण्यात आल्याने पक्षांतर्गत दुरावा आणखी वाढला. त्यामुळे पक्ष एकसंघपणे निवडणुकीला सामोरे जात असल्याचे चित्र उभे राहू शकले नाही..आमदार सुधीर मुनगंटीवार आणि आमदार किशोर जोरगेवार यांचे स्वतंत्र उमेदवार असल्याचा संदेश मतदारांपर्यंत गेला. त्यामुळे शहरात भाजपच्या बाजूने अपेक्षित हवा तयार होऊ शकली नाही. परिणामी प्रत्येक प्रभागात वेगवेगळी लढत पाहायला मिळाली. सन २०१७ च्या निवडणुकीत शहराने भाजपला ३६ जागा देत स्पष्ट बहुमत बहाल केले होते. ती भाजपची आजवरची सर्वोच्च कामगिरी होती. मात्र यावेळी मतदारांनी भाजपकडे पाठ फिरवली. उमेदवार निवडीत झालेल्या चुकांचा, दोन प्रमुख नेत्यांमधील विसंवादाचा व गटबाजीचा फटका भाजपला मोठ्या प्रमाणात बसला. त्यामुळे तब्बल १४ जागा गतवेळीपेक्षा कमी झाल्यात..भाजपने जवळपास सर्व प्रभागांत जुन्याच चेहऱ्यांना संधी दिली, तर काँग्रेसने त्यांच्याविरोधात नवे चेहरे मैदानात उतरवले. त्याचा थेट फायदा काँग्रेसला झाला. काँग्रेस नेत्यांमध्येही अंतर्गत वाद होते, मात्र भाजपमधील संघर्ष अधिक ठळक असल्याने त्यांची फारशी चर्चा झाली नाही. मात्र भाजपाबाबतच्या नाराजीचा फायदा काँग्रेसला झाला व गतवेळेसपेक्षा तब्बल १९ जागा जास्त मिळवून ३१ जागांसह सत्तेच्या जवळ गेला आहे. हा आकडा बहुमताच्या आकड्यापेक्षा ४ ने कमी असला तरी मित्रपक्षांची सोबत घेऊन काँग्रेस सत्तेत सहजपणे काबीज होऊ शकते. मागच्यावेळी ८ जागा जिंकणाऱ्या बसपाला यावेळी मात्र एकाच जागेवर समाधान मानावे लागले. तर, एआयएमआयएमनेही एक जागा जिंकून चंद्रपूर मनपात पहिल्यांदाच प्रवेश केला..चंद्रपूरमधील पक्षनिहाय जागाएकूण जागा ६६घोषित निकाल ६६भाजप - २२शिवसेना (शिंदे गट) - १काँग्रेस - ३१शिवसेना (उबाठा) - ६एआयएमआयएम - १बसपा - १वंचित - २अपक्ष - २.विजयी झालेल्या सर्व 66 उमेदवारांची नावेप्रभाग क्रमांक 1अ गट – सरला कुलसंगे bjpब गट – राहुल विरुटकर ubtक गट – श्रुती घटे ubtड गट – सुभाष कासनगोट्टुवार bjpप्रभाग क्रमांक 2अ गट – शितल गुरनुले bjpब गट – धिल्लन केळझरकर शिंदेंसेनाक गट – अनुजा तायडे bjpड गट – सचिन कत्याल कांग्रेसप्रभाग क्रमांक 3अ गट – नितेश दत्ता गवळी bjpब गट – जितेश कुलमेथे bjpक गट – आशा देशमुख bjpड गट – सविता प्रलय सरकार bjp .प्रभाग क्रमांक 4अ गट – जयश्री जुमडे Bjpब गट – संगीता भोयर – कांग्रेसक गट – सारिका संदूरकर – bjpड गट – रॉबिन बिश्वास Bjpप्रभाग क्रमांक 5अ गट – पुष्पा उराडे भाजपब गट – सुनंदा धोबे काँग्रेसक गट – वनश्री मेश्राम काँग्रेसड गट – अभिषेक डोईफोडे काँग्रेसप्रभाग क्रमांक 6अ गट – राजलक्ष्मी कारंगल bjpब गट – सुनीता जयस्वाल bjpक गट – राजेश अडुर काँग्रेसड गट – चंद्रशेखर शेट्टी bjpप्रभाग क्रमांक 7अ गट – श्वेता बंडू तोतडे शिवसेना ubtब गट – आकाश साखरकर ubtक गट – मनस्वी गिर्हे ubtड गट – रवि लोणकर bjpप्रभाग क्रमांक 8अ गट – मनीषा विलास बोबडे जनविकास सेनाब गट – अजय बलकी काँग्रेसक गट – प्रतीक्षा अक्षय येरगुडे जनविकास सेनाड गट – पप्पू देशमुख जनविकास सेनाप्रभाग क्रमांक 9अ गट – सविता कांबळे bjpब गट – सुरेंद्र अडबले काँग्रेसक गट –वैशाली महाडोले काँग्रेसड गट – राहुल पावडे Bjp .प्रभाग क्रमांक 10अ गट – राहुल घोटेकर काँग्रेसब गट – संजीवनी वासेकर काँग्रेसक गट – सफिया तवंगर खान काँग्रेसड गट – अजहर शेख MIMप्रभाग क्रमांक 11अ गट – शीला सिडाम काँग्रेसब गट – राहुल चौधरी काँग्रेसक गट – सईदा शेख काँग्रेसड गट – संजय कंचरलावार bjpप्रभाग क्रमांक 12अ गट – करुणा चालखुरे काँग्रेसब गट – संगीता अमृतकर काँग्रेसक गट – प्रज्वल कडू भाजपड गट – नंदू नागरकर अपक्षप्रभाग क्रमांक 13अ गट – विनोद लभाने काँग्रेसब गट – सोनिया उंदिरवाडे बसपक गट – लता साव वंचित आघाडीड गट – रामनरेश यादव काँग्रेस .प्रभाग क्रमांक 14अ गट – ज्योती जीवने भाजपब गट – वसंता देशमुख काँग्रेसक गट – वैशाली चंदनखेडे काँग्रेसड गट – सुनील खंडेलवाल काँग्रेसप्रभाग क्रमांक 15अ गट – संगीता खांडेकर भाजपब गट – प्रशांत दानव अपक्षक गट – किरण कोतपल्लीवार उबाठाड गट – भालचंद्र दानव भाजपप्रभाग क्रमांक 16अ गट – करिष्मा जंगम - काँग्रेसब गट – अनिता चौखे - काँग्रेसक गट – चंदा वैरागडे - काँग्रेसप्रभाग क्रमांक 17अ गट –आकाश मानकर - काँग्रेसब गट – लहू मरस्कोले वंचित बहुजन आघाडीक गट – महानंदा वाळके - काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.