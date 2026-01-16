Chandrapur Election Results 2026 : भाजच्या विजयरथाला चंद्रपुरात ब्रेक! काँग्रेस सत्तेत; BJP ला नेमका कशाचा बसला फटका?

विदर्भ

Chandrapur Municipal Corporation Results 2026 : महानगरपालिका निवडणुकीत अनुकूल वातावरण असतानाही भाजपला त्याचा लाभ उचलता आला नाही. तिकीट वाटपापासूनच भाजप नेत्यांमधील अंतर्गत कलह उफाळून आला.
चंद्रपूर, ता. १६ ः महानगरपालिका निवडणुकीत राज्यभर भाजपची घौडदौड सुरू असताना, चंद्रपुरात मात्र काँग्रेसने भाजपचा विजयाचा अश्वमेध रोखण्यात यश मिळवले. भाजपमधील गटबाजी आणि काँग्रेसने नव्या उमेदवारांना संधी देण्याची घेतलेली जोखीम यशस्वी ठरली. परिणामी काँग्रेस बहुमताच्या काठावर पोहोचली व मित्रपक्षाच्या मदतीने सत्ता स्थापण्यात यशस्वी होईल.

