Chandrapur Election: चंद्रपूरमध्ये 'असा' निघाला तोडगा! वडेट्टीवार–धानोरकर वादावर पडदा

चंद्रपूरः आमदार विजय वडेट्टीवार आणि खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्यात चंद्रपूर महानगरपालिकेतील सत्ता स्थापनेवरून सुरू असलेल्या वादावर अखेर पडदा पडला आहे. महानगरपालिकेच्या निकालानंतर तब्बल २२ दिवसांनी दोन्ही गट एकत्र आले असून, विभागीय आयुक्त कार्यालयात संयुक्तपणे गटनोंदणी करण्यात आली. या समन्वयामुळे दोन प्रमुख नेत्यांच्या संघर्षात वेठीस धरलेल्या काँग्रेसच्या २७ नगरसेवकांनी अखेर मोकळा श्वास घेतला. दरम्यान, या दोन्ही नेत्यांमध्ये सत्तेची वाटणी करण्यात आली असून, त्याचा लेखी करार झाल्याची माहिती आहे..महानगरपालिकेची मतमोजणी १६ जानेवारीला झाली. त्याच दिवशी आमदार वडेट्टीवार आणि खासदार धानोरकर यांनी नगरसेवकांची पळवापळवी केली. तेव्हापासून आजतागायत अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. आरोप -प्रत्यारोपांच्या फैरी दोन्ही कडून झडल्या. दरम्यान, खासदार धानोरकर यांनी १३ नगरसेवकांची गट नोंदणी विभागीय कार्यालयात केली. दुसऱ्या गटाने त्यावर आक्षेप नोंदविला. दरम्यान, प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मध्यस्थी केली. मात्र, त्यानंतर आमदार वडेट्टीवार गटाकडून पाच नगरसेवकांची पळवापळवी झाली आणि वाद पुन्हा चिघळला. समृद्धी महामार्गावर खासदार धानोरकर समर्थकांनी वडेट्टीवार समर्थक नगरसेवकांची बस अडविली. त्यानंतर प्रकरण पोलिसांत गेले आणि वाद आणखी चिघळला झाला..यानंतर प्रकरण दिल्लीपर्यंत पोहोचले. पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. तोडगा निघाला, असे वाटत असतानाच वडेट्टीवार समर्थक नगरसेवकांनी न्यायालयात धाव घेतली. दुसरीकडे, प्रदेश काँग्रेसकडून राजेश अड्डूर यांच्या नावाचे गटनेते म्हणून पत्र निघाले. महापौरपद अडीच वर्षे धानोरकर गटाकडे, उपमहापौरपद वडेट्टीवार गटाकडे, तसेच मित्र पक्षाला स्थायी समिती देण्याचे सूत्र ठरले. .Brahmapuri Crime : मुलीला आजीकडे झोपवल्याच्या रागातून मुलाकडून वडिलांचा लोखंडी सब्बलने वार करून निघृण खून; आरोपी ताब्यात.मात्र गटनेत्यांच्या नावावरून पुन्हा धुसफूस सुरू झाली. विश्वासात न घेता परस्पर गटनेत्याचे नाव घोषित करण्यात आल्याची नाराजी खासदार धानोरकर यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, काल धानोरकर गटाकडून संगीता अमृतकर, सुनंदा धोबे, वैशाली महाडोळे, संगीता भोयर यांनी महापौरपदासाठी, तर उपमहापौरपदासाठी राहुल चौधरी यांनी नामांकन दाखल केले. वडेट्टीवार गटाकडून उपमहापौरपदासाठी वसंता देशमुख यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. दरम्यान, कालच अड्डूर यांच्या नेतृत्वाखाली गटनोंदणी होणार होती. मात्र धानोरकर समर्थक नगरसेवक तेथे पोहोचलेच नाहीत. अखेर शुक्रवारी सुनील केदार यांच्या उपस्थितीत खासदार धानोरकर आणि आमदार वडेट्टीवार यांची बैठक झाली. त्यात सत्तावाटणीचा फॉर्म्युला ठरला आणि त्यानंतर दोन्ही गटांचे नगरसेवक विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे गटनोंदणीसाठी रवाना झाले..Epstein files: 'एपस्टीन'चे नराधम! लहान मुलांचा बळी देऊन मांस खायचे? नव्या कागदपत्रांमध्ये नरभक्षणासंदर्भात स्पष्ट उल्लेख.भाजपात ठिणगीप्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी महापौरपदाच्या उमेदवार म्हणून संगीता खांडेकर यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. त्यांनी नामांकन अर्जही दाखल केला. मात्र त्याचवेळी आमदार किशोर जोरगेवार यांच्याकडून अॅड. सारिका संदुरकर यांचाही महापौरपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला. प्रदेशाध्यक्षांचा आदेश डावलून अॅड. संदुरकर यांचे नामांकन दाखल करण्यात आल्याने पक्षात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून योग्य ती कारवाई केली जाईल, असा इशारा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला. एखाद्या वेळी अधिकृत उमेदवाराचा अर्ज फेटाळला गेला, तर बॅकअप प्लॅन म्हणून अॅड. संदुरकर यांचा अर्ज दाखल केला असल्याचे स्पष्टीकरण आमदार जोरगेवार यांनी दिले.