Chandrapur Municipal Election 2026 : चंद्रपुरात भाजपा सत्ता राखणार? 'या' प्रभागातील लढतीकडे सर्वाचं लक्ष, प्रतिष्ठा पणाला

मनपा निवडणूक अगदी शेवटच्या टप्यात आहे. १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार असून १६ जानेवारी रोजी निकाल जाहीर आहे. त्यामुळे चंद्रपूरमध्ये यंदा कुणाची सत्ता येईल, याची उत्सुकता सर्वानाच आहे. खरं तर गेल्या मनपा निवडणुकीत भाजपाने सत्ता मिळवली होती. त्यामुळे यंदा ते रत्ता राखू शकणार का? असा प्रश्न आहे. चंद्रपूरमध्ये अनेक प्रभागात चुरशीची लढत होणार आहे. .महाकाली प्रभाग १२ मध्ये काँग्रेसचे संतोष लहामगे आणि काँग्रेसचे बंडखोर नंदू नागरकर यांच्यात लढत आहे. ही लढत रंगतदार होण्याची चिन्हे आहेत. तर वडगाव प्रभाग ८ मध्ये पप्पू उर्फ प्रदीप देशमुख यांची सातत्याने लोकांच्या संपर्कात राहणारे अशी ओळख आहे. यंदाच्या निवडणुकीत त्यांच्या जनविकास सेनेने काँग्रेससोबत युती केली. या प्रभागात भाजपने माजी नगरसेवक देवानंद वाढई यांना उमेदवारी दिली आहे. या लढतीकडे सर्वांच लक्ष लागून आहे..Nagpur Municipal Election 2026 : नागपूरमध्ये 'या' प्रभागात चुरशीची लढत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसाठी वर्चस्वाची लढाई.नगीनाबाग प्रभाग ९ मध्ये भाजपने माजी नगरसेवक बंटी उर्फ प्रशांत चौधरी यांना रिंगणात उतरविले आहे. काँग्रेसने यंदा आमदार सुधाकर अडबाले यांचे लहान बंधू सुरेंद्र अडबाले यांना तिकीट दिले आहे. त्यामुळे बंटी चौधरी आणि सुरेंद्र अडबाले यांच्यात काट्याची लढत होईल. बंगाली कॅम्प ४ प्रभागात २०१७ मध्ये अजय सरकार यांनी काँग्रेस आणि भाजपच्या उमेदवारावर मात करीत अपक्ष विजय मिळविला होता. त्यानंतर त्यांनी भाजपात प्रवेश केला. यावेळी त्यांना तिकीट नाकारले. त्यामुळे ते अपक्ष म्हणून रिंगणात आहेत. भाजपने रॉबिन विश्वास यांना रिंगणात उतरविले आहे. सरकार आणि बिश्वास यांच्या लढतीकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे..Manchar Nagar Panchayat Election Result 2025: मंचर नगराध्यक्षपदाची अटीतटीची लढत; दुसऱ्या फेरीअखेर शिवसेना आघाडीवर.एमईएल प्रभाग ३ मध्ये जिल्हा बँकेच्या नोकरभरतीविरोधात मनोज पोतराजे यांनी १४ दिवस बेमुदत उपोषण केले होते. त्यानंतर बँकेच्या इतिहासात पहिल्यांदा भाजपची बँकेवर सत्ता आली आहे. प्रदेशाध्यक्षांच्या यादीत पोतराजे यांच्या पत्नी पूजा यांचे नाव होते. परंतु, आमदार जोरगेवार यांनी त्यांच्या पत्नीचे तिकीट कापून सविता सरकार यांना रिंगणात उतरविले आहे. पोतराजे यांनी पत्नी पूजा यांना अपक्ष म्हणून निवडणून लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ही लढतदेखील रंगतदार होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.