आम्हाला पाणी द्या, नाही तर लावतो नळाला टुल्लू पंप...  शहरवासी देत आहे धमकी 

चंद्रपूर : शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. मनपाच्या वतीने आता शहरात 45 टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. मात्र, इरई धरणात पाणी असूनही मनपा शहराला मुबलक पाणी देऊ शकत नाही. त्यामुळे आता नियमित पाणी द्या, नाहीतर आम्ही टुल्लू पंप लावू, अशी मागणीवजा धमकीच शहरातील नागरिक देत आहेत. सध्या टाळेबंदी असल्यामुळे दरवर्षी पाण्यासाठी होणारी आंदोलनं यावेळी झाली नाही. त्यामुळे आता नागरिकांनी टुल्लू पंप लावून आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली आहे. चंद्रपूर शहराला इरई धरणातून पाणीपुरवठा होता. दरवर्षी धरणात पाणी राहत नव्हते. मात्र, गतवर्षी चांगला पाऊस झाला त्यामुळे यावर्षी धरणात मुबलक साठा आहे. काही महिन्यांपूर्वीच मनपाने खासगी कंत्राटदाराकडे असलेले पाणीपुरवठ्याचे काम आपल्या ताब्यात घेतले. तेव्हा शहरात पाणी असूनही तुटवडा जाणवत आहे. शहरातील 75 टक्के जनता नळाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. दीड महिन्यापासून शहरातील अनेक भागात दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. टाळेबंदीत सुद्धा लोकांना नळावर गर्दी करावी लागत आहे. प्रशासन सामाजिक अंतर राखण्याचे आवाहन करीत असतानाच पाण्यासाठी लोकांना धक्काबुक्की करावी लागत आहे. अवश्य वाचा- तिच्या असह्य वेदनाही झाल्यात लॉक दरवर्षी पाण्यासाठी मनपासमोर राजकीय पक्षांची आंदोलन व्हायची. यावेळी टाळेबंदी असल्यामुळे आंदोलनावर बंदी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता लोकांनी स्वतःच हाती कायदा घेण्याचे ठरविले आहे. नळाला कोणत्याही प्रकारचा पंप लावून अतिरिक्त पाणी उपसा करण्यावर बंदी आहे. मात्र, आता पाणी टंचाईला जनता त्रासली आहे. सध्या नळाला दिवसाआड केवळ एकच तास पाणी येत आहे. नियमित आणि जास्तवेळ पाणी द्या अन्यथा आम्हाला टुल्लू पंप लावण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी टंचाईग्रस्त भागातील नागरिकांनी केली आहे. दुसरीकडे मनपा टिल्लू पंप लावल्यास कारवाई केल्या जाईल, असा इशारा देत आहे.



