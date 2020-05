चंद्रपूर पोलिस झाले हायटेक! 100 क्रमांकावर आता एकाचवेळी होणार 30 तक्रारींची नोंद! 

चंद्रपूर : नागरिकांना पोलिसात तक्रारी नोंदविणे सोयीचे व्हावे म्हणून 100 हा टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला. मात्र, या क्रमांकावर एका व्यक्तीची तक्रार नोंदविली जाताना दुसऱ्या व्यक्तीला प्रतीक्षा करावी लागत होती. यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत होता. मात्र, पोलिस विभागाने आता ही सेवा अत्याधुनिक करीत एकाचवेळी तब्बल 30 नागरिकांना तक्रारी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे नागरिकांची तक्रार नोंदवून तिची सोडवणूक करण्याचे प्रमाण निश्‍चितच वाढणार आहे. पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या हस्ते या यंत्रणेचे मंगळवारी (ता. 12) उद्‌घाटन करण्यात आले. जिल्ह्यातील नागरिकांच्या तक्रारींचा तातडीने निपटारा व्हावा, कुणालाही प्रतीक्षा करावी लागू नये या उद्देशातून ही सेवा सुरू केली असून, नागरिकांनी तिचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी केले. नागरिकांकडून येणाऱ्या तक्रारींना जलद प्रतिसाद देणे, हे पोलिसांचे आद्य कर्तव्य आहे. पोलिस निरीक्षक कक्ष येथे 100 या दूरध्वनी क्रमांकावर नागरिकांच्या तक्रारी प्राप्त होताच त्या तक्रारींवर तत्काळ कार्यवाही होण्याकरिता पोलिस घटनास्थळी पोहोचणे आवश्‍यक असते. ही यंत्रणा अद्ययावत करण्यासाठी मागील आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून निधीची उपलब्धता करण्यात आली. कोणत्याही नागरिक, महिलांना पोलिसांची तत्काळ मदत हवी असल्यास तसेच घटनेची माहिती देण्यासाठी 100 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधला जातो. त्यानंतर तक्रारकर्त्या व्यक्तीच्या जवळपास असलेल्या पोलिस बीट मार्शलना कॉल देऊन तत्काळ प्राप्त तक्रारीवर कार्यवाही केली जाणार आहे. अवश्य वाचा- संशयाने आंधळा झालेल्या त्याने आवळला पत्नीचाच गळा.... "डायल 100' ही यंत्रणा सुरू करण्यासाठी आवश्‍यक असणारी व्हेईकल ट्रेकिंग सिस्टीम (जीपीएस) जिल्ह्यातील सर्व पोलिस वाहनांना यापूर्वीच बसविण्यात आली आहे. "डायल 100' या सिस्टीममुळे पोलिसांना तक्रारींच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी एक मर्यादित प्रतिसाद वेळ देण्यात येणार आहे. सदर 100 हा क्रमांक नागरिकांना व्यस्त असल्याची अडचण येणार नाही. सतत 24 तास 100 क्रमांक कार्यरत राहणार आहे. 100 या क्रमांकाच्या सेवेत बदल करण्यात आला आहे. एकावेळी 30 नागरिकांच्या तक्रारी नोंदविल्या जाऊन केवळ दहा ते पंधरा मिनिटात पोलिसांचे पथक घटनास्थळावर दाखल होणार आहे. यातून नागरिकांच्या समस्यांचा तातडीने निपटारा होण्यास मदत होणार असल्याचे सांगितले.

- डॉ. महेश्वर रेड्डी,

जिल्हा पोलिस अधीक्षक, चंद्रपूर



Web Title: Chandrapur police became high-tech, 30 complaints now accepted at one time