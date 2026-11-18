चंद्रपूर - शहरातील गजबजलेल्या प्रियदर्शिनी चौक परिसरात मानवी कवटी आढळली, तर काही अंतरावर रेल्वे पटरीलगत कुजलेल्या अवस्थेतील छिन्नविच्छिन्न मृतदेह सापडला. बुधवारी (ता. १८) सकाळी उघडकीस आलेल्या या धक्कादायक प्रकारामुळे संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, कवटी आणि मृतदेह एकाच व्यक्तीचे असावेत, असा पोलिसांना संशय आहे. मात्र, मृतदेहाची झालेली दुर्दशा आणि जनावरांनी खाल्लेल्या शरीराच्या भागांमुळे मृत व्यक्तीची ओळख पटविणे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान ठरले आहे..प्रियदर्शिनी चौकाजवळील पाण्याच्या टाकी परिसरात बुधवारी सकाळी आठच्या सुमारास काही नागरिकांना मानवी कवटी दिसली. वर्दळीच्या परिसरात मानवी कवटी आढळल्याची बातमी पसरताच घटनास्थळी नागरिकांची मोठी गर्दी जमली. माहिती मिळताच रामनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. प्राथमिक पाहणीत कवटी जुनी आणि कुजलेल्या अवस्थेत असल्याचे दिसून आले..भटक्या जनावरांनी तिचे लचके तोडल्याचेही निदर्शनास आले.फॉरेन्सिक तपासणी आणि शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्यूचा कालावधी, कारण तसेच मृत व्यक्तीची ओळख स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. रामनगर पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून, हा अपघात आहे की घातपात, या दिशेनेही तपास सुरू केला आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात मानवी अवशेष आणि मृतदेह आढळल्याने या घटनेचे गूढ अधिकच वाढले आहे..या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी फॉरेन्सिक पथक आणि श्वान पथकाला पाचारण केले. परिसरात शोधमोहीम सुरू असताना प्रियदर्शिनी चौकापासून जवळच असलेल्या रेल्वे पटरीलगत कुजलेल्या अवस्थेतील छिन्नविच्छिन्न मृतदेह आढळून आला. मृतदेहाचा काही भाग जनावरांनी खाल्ल्याचेही दिसून आले. त्यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली..एकाच व्यक्तीचे अवशेष?प्रियदर्शिनी चौकात सापडलेली कवटी आणि रेल्वे पटरीलगत आढळलेला मृतदेह एकाच व्यक्तीचा आहे का, हा तपासातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. दोन्ही ठिकाणांतील जवळीक लक्षात घेता पोलिसांना त्याबाबत संशय आहे. मात्र, अद्याप याला दुजोरा मिळालेला नाही. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून कवटी आणि मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.