Chandrapur News: मनवा वंजारीची जपानमधील JAXA ला भेट; ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी यश

चंद्रपूर : चांदा पब्लिक स्कूलच्या इयत्ता सहावीची विद्यार्थिनी मनवा प्रियंका पुरुषोत्तम वंजारी हिची जपान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजन्सी (JAXA) येथे भेट देण्यासाठी निवड झाली आहे. ही निवड 'इंडियन स्पेस सायन्स ऑलिम्पियाड (ISSO) २०२५' या राष्ट्रीय स्पर्धेद्वारे झाली आहे..मनवा ही इयत्ता पाचवीपासून कोची, केरळ येथील इदुमित्रा इंटलेक्युयल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेच्या माध्यमातून पाचवी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अंतराळ संशोधन आणि विज्ञान विषयातील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सातत्याने भाग घेत आहे. ISSO २०२५ मध्ये तिने प्रथम फेरीत यश मिळवले आणि दुसऱ्या फेरीसाठी पात्र ठरली..दुसऱ्या फेरीअंतर्गत २७ ते २९ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत बंगळुरू येथील भारतीय विज्ञान संस्था (IISc) येथे आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाळेत तिने सहभाग घेतला. या कार्यशाळेत ISRO शी संबंधित तज्ज्ञ आणि शास्त्रज्ञांचे मार्गदर्शन मिळाले. त्यानंतर झालेल्या लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन ती अंतिम फेरीसाठी निवडली गेली. अंतिम फेरीत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या निवडक विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय अंतराळ संशोधन संस्थांच्या भेटीची संधी मिळते..त्यानुसार मनवा वंजारीची जपानमधील JAXA या प्रतिष्ठित संस्थेला भेट देण्यासाठी निवड झाली आहे. मनवाच्या या यशस्वी प्रवासामुळे ग्रामीण आणि सामान्य पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांनाही मोठी प्रेरणा मिळाली आहे. नियमित अभ्यास, जिज्ञासू वृत्ती, सातत्य आणि योग्य मार्गदर्शन असल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळवणे शक्य आहे, हे तिने सिद्ध केले आहे. शाळेच्या वतीने इतर विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकांपलीकडे जाऊन विज्ञान, अंतराळ संशोधन आणि स्पर्धात्मक परीक्षांकडे वळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.