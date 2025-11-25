Tiger Attack: वाघाच्या हल्ल्यात वृद्ध ठार; पायली-भटाळी जंगलातील घटना

चंद्रपूर : सरपण गोळा करण्यासाठी जंगलात गेलेल्या वृद्धावर वाघाने हल्ला करून ठार केले. ही घटना रविवार (ता. २३) रात्रीच्या सुमारास उघडकीस आली. मृताचे नाव बाबा नारायण गेडाम (वय ५४ रा. चिंचोली) असे आहे..चिंचोली गावातील बाबा गेडाम हे रोजंदारी मजूर म्हणून काम करत होते. सध्या थंडीचे दिवस सुरू आहे. रविवारी (ता. २३) सकाळी १० वाजता बाबा गेडाम हे सरपण गोळा करण्यासाठी पायली-भटाळी बीटातील वन कक्ष क्रमांक ८०० मध्ये गेले होते..त्याठिकाणी दबा धरून बसलेल्या वाघाने बाबा गेडाम यांच्यावर हल्ला करीत त्यांना जंगलाच्या दिशेने फरफटत नेले. गेडाम हे सायकलने जंगलाच्या दिशेने गेले होते. सायंकाळी गेडाम यांचे कुटुंब कामावरून घरी परतले. मात्र, वडील घरी न आल्याने कुटुंबीयांनी शोधाशोध सुरू केली. मात्र, त्यांचा काही थांगपत्ता लागला नाही. त्यामुळे गावातील नागरिकांना सोबत घेत गेडाम कुटुंब जंगलाच्या दिशेने गेले. रस्त्यात गेडाम यांची सायकल पडून होती. त्या जागेवर रक्ताचे डाग आढळून आले..याबाबत दुर्गापूर पोलिस, वनविभागाला नागरिकांनी माहिती दिली. काही वेळात वनविभाग व पोलिसांची चमू त्याठिकाणी दाखल झाली. गेडाम यांचा शोध घेण्यासाठी सर्वांनी जंगलाच्या दिशेने मोर्चा वळविला..Congress Leader Kolhapur : कोल्हापुरात काँग्रेस नेत्याचा बंगला फोडला, पत्नीवर धारधार शस्त्राने वार; कुरिअर बॉय असल्याचा बहाण्याने रोकड लुटली.जंगलात बाबा गेडाम यांची कुऱ्हाड, चप्पल व रक्ताने माखलेले कपडे आढळून आले. रात्री ११ वाजता त्यांच्या मृतदेह छिन्नविछिन्न अवस्थेत आढळून आला. गेडाम यांचा मृतदेह मिळाल्यावर नागरिकांनी वनविभागावर संताप व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.