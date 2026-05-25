विदर्भ

Chandrapur: चार महिलांच्या मृत्यूस कारणीभूत वाघीण अखेर जेरबंद; चंद्रपूरमध्ये वनविभागाची मोठी कारवाई यशस्वी

Forest Department Captures Tigress in Chandrapur: चंद्रपूरमध्ये तेंदूपत्ता संकलनासाठी गेलेल्या चार महिलांचा मृत्यू घडवणाऱ्या वाघिणीला वनविभागाने सापळा रचून जेरबंद केले आहे. पवनपार तलाव परिसरात डार्टद्वारे तिला बेशुद्ध करून ताब्यात घेण्यात आले.
Chandrapur

Chandrapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चंद्रपूर: तेंदूपत्ता संकलनासाठी गेलेल्या चार महिलांचा बळी घेणाऱ्या वाघिणीला शनिवारी (ता. २३) सायंकाळी वनविभागाने जेरबंद केले. पवनपार तलाव परिसरात वनविभागाच्या पथकाने सापळा रचून वाघिणीला डार्ट मारून बेशुद्ध केले. वाघीण जेरबंद झाल्याने या भागातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. जेरबंद वाघीणीला चंद्रपूर येथील प्राणी बचाव केंद्रात पाठविण्यात आले.

Loading content, please wait...
Chandrapur
vidarbha
tiger
Forest
Forest department