Chandrapur: चार महिलांच्या मृत्यूस कारणीभूत वाघीण अखेर जेरबंद; चंद्रपूरमध्ये वनविभागाची मोठी कारवाई यशस्वी

चंद्रपूर: तेंदूपत्ता संकलनासाठी गेलेल्या चार महिलांचा बळी घेणाऱ्या वाघिणीला शनिवारी (ता. २३) सायंकाळी वनविभागाने जेरबंद केले. पवनपार तलाव परिसरात वनविभागाच्या पथकाने सापळा रचून वाघिणीला डार्ट मारून बेशुद्ध केले. वाघीण जेरबंद झाल्याने या भागातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. जेरबंद वाघिणीला चंद्रपूर येथील प्राणी बचाव केंद्रात पाठविण्यात आले..शुक्रवारी गुंजेवाही जंगल परिसरात तेंदूपत्ता संकलनासाठी गेलेल्या महिलांवर वाघिणीने हल्ला केला होता. यात चार महिलांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर वनविभागाने विशेष पथकांची नियुक्ती केली. .नागपूर आणि चंद्रपूर येथील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांसह ट्रॅक्युलायझर तज्ज्ञ, वनरक्षक आणि स्थानिक कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेल्या पथकाने जंगल परिसरात शोधमोहीम सुरू केली. ड्रोन कॅमेरे, ट्रॅप कॅमेरे आणि पावलांचे ठसे यांच्या आधारे वाघिणीचा माग काढण्यात आला. पवनपार तलावाजवळ वाघीण.आढळून आली. पथकाने तिथेच सापळा रचला. वाघीण त्या भागात येताच तिला डार्टद्वारे भूल देण्यात आली. वाघीण बेशुद्ध झाल्यानंतर तिला ताब्यात घेण्यात आले. तिची वैद्यकीय तपासणी करण्यात येणार असून पुढील निर्णय वरिष्ठ वनअधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेतला जाणार आहे. .ही कारवाई उपवनसंरक्ष डॉ. कुमारस्वामी, जे. अरविंद, सिंदेवाहीच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी अंजली बोरावार, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील जलद बचाव पथक प्रमुख डॉ. आर. एस. खोबरागडे, अजय सी. मराठे, मानकर, नितीन गडपायले, श्री. पेंदाम, मडावी, धनविजय, जवाडे, चौधरी, टेकाम, किन्हेकर यांनी केली.