Chandrapur: पनीरच्या नावावर ‘चीज ॲनालॉग’चा खेळ; ग्राहकांची फसवणूक उघड; हॉटेल्समध्ये धक्कादायक प्रकार! पनीरऐवजी स्वस्त चीज ॲनालॉग

चंद्रपूर: जिल्ह्यातील काही रेस्टॉरंट, हॉटेल्स, केटरर्स आणि फास्ट फूड विक्रेते अन्नपदार्थ तयार करताना पनीरऐवजी 'चीज ॲनालॉग'चा वापर करतात. मात्र पनीर आणि चीज ॲनालॉग हे दोन्ही वेगवेगळे अन्नपदार्थ असून त्यांच्या पोषणमूल्यांमध्येही फरक आहे. परंतु याबाबत ग्राहकांना पुरेशी माहिती दिली जात नसल्याने ग्राहकांची दिशाभूल आणि फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे चीज ॲनालॉगचा वापर होत असल्यास त्याबाबत मेन्यू कार्ड किंवा दर्शनी भागात स्पष्ट उल्लेख करावा, असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासनाने हॉटेल मालकांना दिले आहेत..पनीर हा दुधापासून बनविला जाणारा दुग्धजन्य पदार्थ आहे. तर चीज ॲनालॉग हे दुधाव्यतिरिक्त खाद्यतेल, स्टार्च, फूड ॲडिटीव्ह्ज आदींचा वापर करून तयार केले जाते. नियमानुसार चीज ॲनालॉगच्या उत्पादन, विक्री किंवा वापरावर बंदी नाही. मात्र ग्राहक जे अन्न ग्रहण करतात, त्याबाबत योग्य निर्णय घेण्यासाठी अन्नपदार्थातील घटकांची माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. तसेच अन्न सुरक्षा व मानके नियम, २०२० नुसार अन्न व्यवसायिकांनी अन्न विक्री करताना संबंधित पोषणमाहिती आणि घटकांची माहिती स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे..त्यानुषंगाने पनीर आणि चीज ॲनालॉग उत्पादकांना त्यांच्या बिलामध्ये तसा स्पष्ट उल्लेख करण्याबाबत, तसेच सर्व रेस्टॉरंट, हॉटेल्स, केटरर्स आणि फास्ट फूड विक्रेते आस्थापनांना मेन्यू कार्ड किंवा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्डवर 'चीज ॲनालॉग'चा स्पष्ट उल्लेख करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. १ मे २०२६ पासून ज्या आस्थापनांकडून या निर्देशांचे पालन केले जाणार नाही, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सर्व सहआयुक्त (अन्न) यांना देण्यात आले आहेत..चीज ॲनालॉग हे चीज नसून चीजसारखा दिसणारा आणि वितळणारा पदार्थ असतो. यात वनस्पती तेल, स्टार्च, दूध पावडर, इमल्सिफायर आणि फ्लेवरचा वापर केला जातो.जास्त ताणते आणि पटकन वितळतेजास्त खारट किंवा तेलकट असतेतेलकटपणा अधिक असतोप्रथिने कमी असू शकतात.पनीर हे दुधापासून तयार केलेले नैसर्गिक दुग्धजन्य पदार्थ आहे. दूध फाडून त्यातील घट्ट भाग दाबून पनीर तयार केले जाते.दुधाचा नैसर्गिक वास असतोहाताने दाबल्यास थोडे तुटतेगरम केल्यावर मऊ होते; मात्र रबरासारखे ताणत नाहीप्रथिनांचे प्रमाण जास्त असते.