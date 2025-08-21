विदर्भ

Crime News: प्रियकराच्या खूनप्रकरणी प्रेयसीसह दोघे जेरबंद; संभाजीनगरातील घटना, प्रेत सापडले मुंगीत, साखरखेर्डात होते आरोपी

Buldhana Police Arrest: छत्रपती संभाजीनगर येथे तरुणीने प्रियकराचा खून करून मृतदेह गोदावरी नदीत फेकला. पोलिसांनी प्रेयसीसह दोघांना अटक केली. प्रकरणातील तिसरा आरोपी आधीच ताब्यात असून तपास सुरू आहे.
Crime News
Crime Newssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

साखरखेर्डा : छत्रपती संभाजीनगर येथे एका तरुणीने प्रियकराचा खून करून मृतदेह पैठणजवळ गोदावरी नदीत फेकला. तो मृतदेह अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मुंगी (ता. शेवगाव) येथे सापडला. याप्रकरणी अहिल्यानगर पोलिसांनी प्रेयसीसह एका आरोपीला सोमवारी (ता. १८ ऑगस्ट) बुलडाणा जिल्ह्यातील तांदूळवाडी शिवारातील शेतातून अटक केली.

police
crime
Court
Arrest
Police Inquiry

