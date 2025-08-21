Crime News: प्रियकराच्या खूनप्रकरणी प्रेयसीसह दोघे जेरबंद; संभाजीनगरातील घटना, प्रेत सापडले मुंगीत, साखरखेर्डात होते आरोपी

साखरखेर्डा : छत्रपती संभाजीनगर येथे एका तरुणीने प्रियकराचा खून करून मृतदेह पैठणजवळ गोदावरी नदीत फेकला. तो मृतदेह अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मुंगी (ता. शेवगाव) येथे सापडला. याप्रकरणी अहिल्यानगर पोलिसांनी प्रेयसीसह एका आरोपीला सोमवारी (ता. १८ ऑगस्ट) बुलडाणा जिल्ह्यातील तांदूळवाडी शिवारातील शेतातून अटक केली. .अटक केलेल्या प्रेयसीसोबत असलेल्या दुर्गेश मदन तिवारी (रा. खुलताबाद) यांना ताब्यात घेतले. प्रकरणातील आणखी एक संशयित अफरोज खान याला चौकशीसाठी आधीच ताब्यात घेतल्याचे पोलिसांनी सांगितले..पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत तरुण, सचिन पुंडलिक औताडे (वय ३२) याचे ३४ वर्षीय तरुणीसोबत प्रेमसंबंध होते. मात्र विविध कारणांवरून त्यांच्यात सतत वाद व्हायचे. ३१ जुलै रोजी सचिन त्याच्या प्रेयसीसह जालना येथे एका विवाहसोहळ्यासाठी आले होते. त्यानंतर दोघे छत्रपती संभाजीनगर येथे गेले. त्याच रात्री प्रेयसीने, तिचा नातेवाईक दुर्गेश मदन तिवारी आणि अफरोज खान यांच्या मदतीने सचिनचा खून केला. त्यानंतर मृतदेह प्लास्टिकच्या ताडपत्रीत गुंडाळून पैठणजवळील गोदावरी नदीच्या पात्रात फेकला..सचीनचा मृतदेह नंतर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मुंगी (ता. शेवगाव) गावालगत सदाशिवराजे भोसले यांच्या शेताशेजारील गोदावरी नदीत आढळून आला. शेवगाव पोलिसांनी मृतदेहाची उत्तरीय तपासणी करून बेवारस म्हणून दफनविधी केला होता. या अगोदर सचिनचे वडील, पुंडलिक औताडे यांनी हसूल पोलिस ठाण्यात सचिनच्या बेपत्ता होण्याची तक्रार केली होती. दरम्यान सचिनच्या भावाची सचिनचा मित्र, प्रशांत महाजन याच्याशी भेट झाली. ३१ जुलै रोजी संध्याकाळी सचिनला त्याच्या प्रेयसीच्या गाडीत जालना येथे गेला होता, अशी माहिती सचिनच्या मित्राने भावाला दिली..Latur News: ‘एमबीबीएस’च्या यादीत लातूरचा पुन्हा डंका! राज्यात सर्वाधिक बाराशे विद्यार्थ्यांची निवड.त्यावरून पोलिसांना तपासाची चक्रे फिरवली व अफरोज खान यास ताब्यात घेतले. त्याची चौकशी केली असता, त्याने या साऱ्या प्रकरणाचा माहिती दिली. प्रेयसीनेच दुर्गेशसोबत सचिनचा खून करून त्याचा मृतदेह गोदावरीत फेकल्याचे आणि ते दोघेही साखरखेर्डा येथील एका नातेवाईकाकडे असल्याचे अफरोजने सांगितले. त्यानुसार अहिल्यानगर येथील गुन्हे शाखेचे पोलिस पथक साखरखेर्डा येथे आले व त्यांनी तांदुळवाडी शिवारातील एका शेतातून प्रेयसी व दुर्गेश तिवारी या दोघांनाही ताब्यात घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.