शिवरायांच्या पुतळ्यावरून वाद, चिखला गावच्या सरपंचाला अटक

बुलढाण्यातील लोणार तालुक्यात चिखला गावात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा स्थापन करण्याच्या मुद्द्यावरून झालेल्या वाद प्रकरणी सरपंच काकड यांना अटक करण्यात आलीय. बुलढाणा पोलिसांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. सरपंच गणेश काकड यांना वाशिममधून ताब्यात घेतलं..चिखला गावात संचारबंदी लागू केली आहे. पोलीस प्रशासनानं आवाहन केलंय की सर्वांना संयम बाळगावा, शांतता कायम राखावी. सोशल मीडियावरून पसरणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. पोलिसांनी सरपंच काकड याने जारी केलेल्या व्हिडिओनंतर वेगाने तपास केला. त्याचा ठावठिकाणा वाशिममध्ये असल्याचं समजताच तिथून ताब्यात घेण्यात आलं..सरपंच गणेश काकड यांनी एक व्हिडीओ जारी केला होता. त्यात त्यांनी अज्ञातांनी गावात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवल्याची घटना आणि झालेल्या वादाबद्दल सांगितलं होतं. पुतळा उभारणीला आमचा विरोध नव्हता. ४ आणि ५ फेब्रुवारीला गावात बैठक घेतल्यानंतर अंगणवाडीची जागा असून तिथं लहान मुलं खेळतात. १००-१५० लोक बसतील एवढी जागा तिथं नसल्यानं मी सर्वांना समजावून सांगितलं होतं असं काकड यांनी म्हटलं होतं..सोलापूर-धुळे मार्गावर भीषण अपघातात तरुण-तरुणीचा जागीच मृत्यू, टाटा नेक्सॉनचा चुराडा.रितसर परवानगी घेऊन पुतळा उभारण्यास सांगितलं होतं. मी स्वत: वर्गणी दिली. तरीही त्याच जागी पुतळा बसवण्याचा काही महिलांचा हट्ट होता. जे वाद झाला तो महिलांमद्ये झाला. मी कुठेही त्या वादात नव्हतो. महिलेला पुरुषांनी नव्हे तर इतर महिलांनीच मारहाण केली. तिने स्वत: कपडे फाडले की इतर महिलांनी फाडले याची मला कल्पना नसल्याचं म्हणत सरपंच काकड यांनी गंभीर आरोप केले होते..