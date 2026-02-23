विदर्भ

शिवरायांच्या पुतळ्यावरून वाद, चिखला गावच्या सरपंचाला अटक

Chikhala Village Sarpanch Arrested बुलढाण्यात चिखला गावात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवण्यावरून झालेल्या वाद प्रकरणी पोलिसांनी मोठी कारवाई केलीय. चिखला गावच्या सरपंचाला वाशिममधून अटक करण्यात आलीय.
Police Arrest Chikhala Sarpanch in Statue Row Case

सूरज यादव
Statue Controversy in Buldhana Police Take Action बुलढाण्यातील लोणार तालुक्यात चिखला गावात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा स्थापन करण्याच्या मुद्द्यावरून झालेल्या वाद प्रकरणी सरपंच काकड यांना अटक करण्यात आलीय. बुलढाणा पोलिसांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. सरपंच गणेश काकड यांना वाशिममधून ताब्यात घेतलं.

