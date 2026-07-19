शनिवार-रविवार असून चिखलदऱ्यात गर्दी नाही, पर्यटकांनी फिरवली पाठ, अनेक पॉईंटवर शुकशुकाट, पण कारण काय?

चिखलदरा गेल्या आठवड्यापासून पावसाने दांडी मारल्याने विदर्भाच्या नंदनवनातील चहलपहल कमी झाली आहे. पर्यटकांनी पाठ फिरविल्याने येथील व्यावसायिकांचा हिरमोड झाला आहे. अनेक पॉइंटवर रविवारी (ता. १९) शुकशुकाट दिसून आला. दमदार पावसाचे आगमन झाल्यास चिखलदऱ्यातील विविध भागांतील धबधबे सुरू होतात व हे विहंगम दृष्य आपल्या डोळ्यांत साठविण्यासाठी पर्यटकांची शनिवारी तसेच रविवारी विशेष गर्दी दिसून येते. .गेल्या आठवड्यात अशा पद्धतीची गर्दी या पावसाळ्यात पहिल्यांदाच चिखलदऱ्यात झाली होती. परंतु गेल्या आठवड्यापासून पावसाने पाठ फिरविल्याने पर्यटकांची संख्या अतिशय कमी झाली आहे. त्यामुळे येथील अनेक हॉटेल्स रिकामे पडले आहेत. त्यातूनच हॉटेल्स तसेच होम स्टे चालकांना फटका बसला आहे..चिखलदऱ्याला जाण्यापूर्वी ही बातमी वाचा! वीकेंडला वनवे नियम लागू; प्रशासनाचा मोठा निर्णय.विशेष म्हणजे, पावसाळ्याच्या या दिवसांत चिखलदऱ्यात अनेक लहान-सहान व्यावसायिकसुद्धा चांगला व्यवसाय करतात. कारण पर्यटकांची गर्दी असली म्हणजे त्यांना काही पैसे कमाविण्याची संधी मिळते. त्यातूनच येथील अर्थव्यवस्थेला सुद्धा चालना मिळते. परंतु सध्या चिखलदऱ्यात अनेक ठिकाणी शुकशुकाट असल्याने लहान व्यावसायिकांनासुद्धा त्याचा फटका बसत आहे..Monsoon Tourism: पावसाने दडी मारताच ताम्हिणी घाट-देवकुंड पर्यटन ठप्प; अंधारबन, खजिना ट्रेकवर शुकशुकाट.पावसाने दमदार हजेरी लावली तर येथील तलावात बोटिंगचा आनंद घेण्यासाठी सुद्धा पर्यटकांची चांगलीच गर्दी होते. परंतु यंदा पाऊस अतिशय कमी प्रमाणात बरसल्याने तलावात पाणी साठलेले नाही. परिणामस्वरूप बोटिंग सुरू झालेले नाही. त्यामुळे बोटिंग सोबतच त्यावर अवलंबून असलेले लहान व्यवसायदेखील ठप्प पडले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.