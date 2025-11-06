Buldhana Crime : बुलढाणा हादरले..! मुलाने कुऱ्हाडीने आई-वडिलांची हत्या करून स्वतः जीवन संपवले; सावरगाव डुकरे गावात भीतीचे वातावरण

चिखली : तालुक्यातील सावरगाव डुकरे येथे ५ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री घडलेल्या धक्कादायक घटनेने संपूर्ण परिसर हादरला आहे. स्वतःच्या आई-वडिलांची निघृण कुऱ्हाडीने हत्या करून मुलाने आत्महत्या केली. मृतांमध्ये सुभाष डिगंबर डुकरे (75), त्यांची पत्नी लता डुकरे (65) आणि मुलगा विशाल सुभाष डुकरे (42) यांचा समावेश आहे. हे तिघेही सावरगाव डुकरेचे रहिवासी होते..Pune Crime : बाजीराव रस्त्यावरील खून प्रकरणातील 'त्या' अल्पवयीन आरोपींची बालसुधारगृहात रवानगी.ही घटना इतकी भयावह आहे की, गावकऱ्यांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नेमकं कोणत्या कारणावरून विशालने आई-वडिलांचा खून केला आणि त्यानंतर स्वतःचेही जीवन संपवलं, याचे कारण मात्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कौटुंबिक वाद की मानसिक नैराश्य ? यावर विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. घटनेची माहिती मिळताच चिखली पोलीस यंत्रणा आणि फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी दाखल झाली..घराला संपूर्णपणे सील करण्यात आले असून पंचनामा सुरू आहे. तिन्ही मृतदेहांना पोस्टमार्टमसाठी जिल्हा उपरुग्णालय, चिखली येथे हलविण्यात आले आहे. घटनास्थळी पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे, अप्पर पोलीस अधीक्षक अमोल गायकवाड, उपविभागिय पोलीस अधिकार सुधीर पाटील चिखली पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार भूषण गावंडे दाखल झाले असून पुढील तपास सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.