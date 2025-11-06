विदर्भ

Buldhana Crime : बुलढाणा हादरले..! मुलाने कुऱ्हाडीने आई-वडिलांची हत्या करून स्वतः जीवन संपवले; सावरगाव डुकरे गावात भीतीचे वातावरण

Son Kills Parents and Commits Suicide in Buldhana : बुलढाणा जिल्ह्यातील सावरगाव डुकरे येथे ५ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री कौटुंबिक वादातून मुलगा विशाल डुकरे याने आई-वडिलांची (सुभाष आणि लता डुकरे) कुऱ्हाडीने निघृण हत्या करून नंतर स्वतःही आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.
चिखली : तालुक्यातील सावरगाव डुकरे येथे ५ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री घडलेल्या धक्कादायक घटनेने संपूर्ण परिसर हादरला आहे. स्वतःच्या आई-वडिलांची निघृण कुऱ्हाडीने हत्या करून मुलाने आत्महत्या केली. मृतांमध्ये सुभाष डिगंबर डुकरे (75), त्यांची पत्नी लता डुकरे (65) आणि मुलगा विशाल सुभाष डुकरे (42) यांचा समावेश आहे. हे तिघेही सावरगाव डुकरेचे रहिवासी होते.

