Gas: मनपाच्या सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटमधून गॅस गळती; ६० ते ७० कुटुंबांना हलविले, श्वास घेण्यास त्रास झालेल्यांना रुग्णालयात दाखल

चंद्रपूर : महापालिकेच्या रहमतनगर येथील इरई नदीच्या पात्रालगत असलेल्या सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटमध्ये लागलेल्या क्लोरिन सिलिंडरमधून गॅस गळती सुरू झाली. या भागात राहत असलेल्या काही नागरिकांना श्वास घेण्याचा त्रास होत असल्यानेच हा प्रकार समोर आला. .या घटनेनंतर रहमतनगर परिसरातील ६० ते ७० कुटुंबीयांना मनपाच्या शाळेत हलविण्यात आले. श्वास घेण्याचा त्रास होत असलेल्या नागरिकांना रुग्णालयात तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. त्यांची प्रकृती ठिक असल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले..Latest Maharashtra News Updates live: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर .इरई नदीच्या काठावर मनपाचा सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट आहे. भूमिगत गटारातून जाणारे अशुद्ध पाणी या ट्रीटमेंट प्लांटमधून शुद्ध केले जाते. या पाण्याचा पुनर्वापर केला जातो. सिवेज प्लांटमध्ये क्लोरिन सिलिंडर लावण्यात आले आहे. बुधवार (ता. १७) सायंकाळच्या सुमारास या प्लांटमधून गॅस गळती सुरू झाली. या परिसरातील काही लोकांना श्वास घेण्याचा त्रास यामुळे सुरू झाला. या घटनेची माहिती शहरात पसरली. .त्यामुळे गोंधळ उडाला. मनपाच्या प्रभारी आयुक्त आयुक्त गायकवाड, सहायक आयुक्त, शहर अभियंता रवी हजारे यांच्यासह अन्य अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी तोंडावर मास्क लावण्याचे आवाहन केले. तोवर काही लोकांना श्वास घेण्यास अधिक त्रास होऊ लागला होता. त्यामुळे त्यांना रुग्णवाहिकेच्या माध्यमातून रुग्णालयात हलविण्यात आले. या घटनेनंतर एक पथक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी मास्क लावून गॅस गळती सुरू असलेल्या ठिकाणी प्रवेश केला. गॅस गळती कुठून सुरू आहे याचा शोध घेतला. या पथकाने तत्काळ उपाययोजना करण्यात आल्याने गॅस गळती सध्या बंद झाली, अशी माहिती मनपा प्रशासनाने दिली. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर या भागातील काही लोकांना मनपाच्या शाळेत हलविण्यात आले..Nagpur Rain Update : नागपूरात पावसाचा हाहाकार! 'झाडांची पडझड, एकाचा मृत्यू'; झोपडपट्ट्यांमध्ये शिरले पाणी; नागरिकांची त्रेधातिरपीट.परिस्थिती नियंत्रणातफायर कंट्रोल रूममार्फत मिळालेल्या माहितीनुसार शहरातील रहमतनगर भागातील मनपाच्या पाणी शुद्धीकरण केंद्रावर क्लोरिन गॅस लीक झालेला आहे. महापालिकेची अग्निशमन यंत्रणा त्या ठिकाणी पाठवण्यात आली आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आहे.कोणतीही जीवित हानी नाही. ६० ते ७० घरातील लोकांना किडवाई शाळेत तसेच इतर महानगरपालिकेच्या शाळेत स्थलांतरित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून देण्यात आली.