Gas: मनपाच्या सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटमधून गॅस गळती; ६० ते ७० कुटुंबांना हलविले, श्वास घेण्यास त्रास झालेल्यांना रुग्णालयात दाखल

Chandrapur Gas Leak: चंद्रपूर येथील रहमतनगर परिसरातील सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटमध्ये क्लोरिन सिलिंडरमधून गॅस गळती झाल्याने नागरिकांमध्ये घबराट पसरली. सुमारे ६० ते ७० कुटुंबीयांना तातडीने सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले असून काहींवर रुग्णालयात उपचार झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
चंद्रपूर : महापालिकेच्या रहमतनगर येथील इरई नदीच्या पात्रालगत असलेल्या सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटमध्ये लागलेल्या क्लोरिन सिलिंडरमधून गॅस गळती सुरू झाली. या भागात राहत असलेल्या काही नागरिकांना श्वास घेण्याचा त्रास होत असल्यानेच हा प्रकार समोर आला.

