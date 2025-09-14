CM Devendra Fadnavis: संपूर्ण राज्यच दत्तक घेतले : मुख्यमंत्री फडणवीस

यवतमाळ : यवतमाळ जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. जिल्ह्याला आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देईल. मी यवतमाळच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रच दत्तक घेतला आहे, असे विधान राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले..ते शनिवारी (ता. १३) यवतमाळ येथे आदी कर्मयोगी योजनेनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री संजय राठोड, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. प्रा. अशोक उईके, लोकप्रतिनिधी, आदिवासी विभागाचे सचिव उपस्थित होते. .पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी समाजाच्या उत्थानाकरिता एक लाख कोटी रुपये मंजूर केले. या निधीतून अनेक योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणारा महाराष्ट्र पहिले राज्य असल्याचेही फडणवीस म्हणाले..आदिवासी समाजातील प्रत्येक नागरिकाला घर, पाणी, रस्ते, वीज देण्याचे नियोजन महाराष्ट्र सरकारचे आहे. स्वातंत्र्यानंतर मूळ निवासी आदिवासी समाजाचा विकास झाला नाही. आदि कर्मयोगी अभियान विकेंद्रित आदिवासी नेतृत्व व आदर्श प्रशासन निर्माण करण्यासाठीची विशेष चळवळ असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. .यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आदिवासी विकास विभागाचे पाच वसतिगृहे, बांधकाम विभागाची ६७ कोटी, मुख्यमंत्री सौरऊर्जा वाहिनी योजनेत अकरा सौरऊर्जा प्रकल्प व इतर ३३५ कोटीच्या विकास कामांचे लोकार्पण, भूमिपूजन तसेच शुभारंभ करण्यात आला..CCTV Crime Footage : पत्नीवरून वारंवार चिडविल्याचा राग मनात धरून पाठलाग करून भर रस्त्यात संपवलं, घटना सीसीटीव्हीत कैद.आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचे सर्वेक्षण‘उभारी’ अॅपद्वारे गेल्या पाच वर्षातील ७७० आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचा ऑनलाइन सर्वे करण्यात आला. या कुटुंबांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी उभारी अॅप वरदान ठरणार आहे. यातील ई मित्र चॅटबॉटद्वारे ३४ योजनांची माहिती केवळ दोन क्लिकवर नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.