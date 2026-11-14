Yavatmal District Cold : यवतमाळ जिल्ह्यात थंडीचा जोर वाढला; रात्रीचे तापमान 12.4; तर दिवसा 33 अंश

यवतमाळ - गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात चांगलाच बदल झाला आहे. दुपारच्या सुमारास उन्हाचे चटके सहन करावे लागत आहे. परंतु सायंकाळच्या सुमारास हुडहुडी वाढत आहे. थंडीचा जोर आता वाढल्याचे दिसून येत आहे. शनिवारी (ता. 14) उन्हाचा पारा 33.4 अंशावर घसरला होता. तर रात्री 12.4 अंश पोहचला होता..एल निनोचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता थंडीचा जोर कमी राहील, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. मात्र, मध्यंतरी आलेल्या वादळामुळे वातावरणात थोडाफार बदल जाणवला आहे. ऑक्टोंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्याभरापर्यंत पारा चक्क 36 ते 38 अंशावर होता. थंडीची चाहुल थोडीही दिसत नव्हती. परंतु साधारणतः 28 ऑक्टोबरपासून वातावरणात बदल झाला. रात्रीचे तापमान झपाट्याने कमी होत आहे..शुक्रवारी (ता. 13) दुपारचे तापमान 33.4, तर रात्री 14 अंशावर पोहचले होते. तर शनिवारी दुपारच्या तापमानात बदल झाला नाही. परंतु रात्रीचा पारा चक दोन अंशाने खाली आला आहे. रात्री 12.4 अंशसेल्सिअस तापमानाची नोंद घेण्यात आली आहे. यंदाच्या हंगामातील सर्वांत कमी नोंद आहे. आठवड्याभरापासून बदललेल्या वातावरणामुळे अनेकांनी उबदार कपडे परिधान करणे सुरू केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.