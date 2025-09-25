Nagpur News: गाझियाबाद कारखान्यात तयार होतोय ‘स्टील गर्डर’; डिसेंबरपर्यंत बसविण्याचे नियोजन, रेल्वेकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव

अखिलेश गणवीर नागपूर : अजनी रेल्वेचा नवीन पूल लक्ष्मण झुला (‘केबल स्टेड ब्रिज’) उभारण्यात येत आहे. त्याच्या सेंट्रल पायलॉनचे काम ५० टक्के झाले आहे. ते पूर्ण झाल्यावर स्टील गर्डर डिसेंबरपर्यंत बसविण्याचे नियोजन आहे. हा स्टील गर्डर गाझियाबाद कारखान्यात तयार होत आहे..गर्डर टाकण्याचे काम अवघड असते. त्यासाठी रेल्वेचा ब्लॉक घ्यावा लागतो. रेल्वेचा हा मार्ग सर्वात व्यस्त आहे. त्यामुळे रेल्वे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊ शकतो. रात्री गाड्यांची संख्या कमी असते. .PCMC Traffic : खड्ड्यांपासून चालकांची सुटका; मात्र कोंडीचा धसका, रक्षक चौकातील रस्त्याचे डांबरीकरण; सकाळी-रात्री वाहतूक संथगतीने.त्यामुळे रेल्वे रात्री १२ ते सकाळी ६ वाजता पर्यंत ब्लॉक देते. हा ब्लॉक मिळाल्यानंतर गर्डरचे काम होईल. या कामाच्या मंजुरीसाठी रेल्वेकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती महारेलने दिली. महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. (महारेल)कडून या पुलाचे काम सुरू आहे..कनेक्टिंग बिमचे काम पूर्णपायलॉनच्या दोन पायांना एकमेकांशी जोडणारी आडवी बिम म्हणजे कनेक्टिंग बिम आहे. त्यामुळे पायलॉनला स्थैर्य मिळते. या संपूर्ण संरचनेचा भार संतुलितपणे वितरित होतो. त्याचे काम आता पूर्ण झाले आहे. तर केबल स्टेड ब्रिजसाठी सेंट्रल पायलॉनचे खांब महत्वाचे असतात. त्यावर ब्रिजचा केबल जोडला जातो. ते पायलॉन पुलाचा भार सांभाळतात. याचे काम जवळपास ५० टक्के पूर्ण झाले आहे..मार्च २०२६ पर्यंत पहिला टप्पापहिल्या टप्प्यात तीन पदरी केबल स्टेड ब्रिज बांधला जाईल. त्यानंतर सध्याच्या जुन्या पुलावरील वाहतूक नव्याने बांधलेल्या पुलाकडे वळविली जाईल. हा पहिला टप्पा मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन महारेलने केले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात जुना ब्रिटिशकालीन उड्डाणपूल पाडून तेथेही तीन पदरी केबल स्टेड ब्रिज बांधण्यात येईल..२९ महिन्यांपासून काम सुरू१४० वर्षे जुन्या ब्रिटिशकालीन पुलाची उपयोगिता संपून ४० वर्षे झाली आहेत. या नवीन पुलाच्या बांधकामाचे भूमिपूजन १५ एप्रिल २०२३ रोजी झाले होते. तेव्हा हा पूल २१ महिन्यांत पूर्ण होईल, असा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. प्रत्येक्षात भूमिपूजन होऊन २९ महिने झाले तरी याचे काम निम्मे सुद्धा झाले नाही. वाहतूक कोंडीचा त्रास कायम आहे..Nagpur News: बारूद कारखान्यांच्या छायेत २५ हजार जीव ! ११ कारखान्यामुळे गावकरी स्फोटकांवर उभे .नवीन पूल बांधकामाचा एक दृष्टिक्षेपप्रकल्पाचा खर्च ३३२ कोटी अपेक्षीत२७४ मीटर लांबी, रुंदी ३८ मीटरएकूण ६ लेन (प्रत्येक दिशेसाठी ३ लेन)१.५ मीटर फुटपाथ दोन्हीकडे५२ मीटर पायलॉनची उंची१२० मी. अधिक १०० मी. मेन केबल स्टॅण्ड स्पॅनरात्रीला एलईडी लाइट्स, सेल्फी पॉइंट्सची सुविधा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.