Nagpur News: गाझियाबाद कारखान्यात तयार होतोय ‘स्टील गर्डर’; डिसेंबरपर्यंत बसविण्याचे नियोजन, रेल्वेकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव

Nagpur Infrastructure : नागपूरच्या अजनी रेल्वे मार्गावर नवीन लक्ष्मण झुला (‘केबल स्टेड ब्रिज’) उभारणी प्रक्रियेत आहे. सेंट्रल पायलॉनचे काम ५० टक्के पूर्ण झाले असून, डिसेंबरपर्यंत स्टील गर्डर बसविण्याचे नियोजन आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अखिलेश गणवीर

नागपूर : अजनी रेल्वेचा नवीन पूल लक्ष्मण झुला (‘केबल स्टेड ब्रिज’) उभारण्यात येत आहे. त्याच्या सेंट्रल पायलॉनचे काम ५० टक्के झाले आहे. ते पूर्ण झाल्यावर स्टील गर्डर डिसेंबरपर्यंत बसविण्याचे नियोजन आहे. हा स्टील गर्डर गाझियाबाद कारखान्यात तयार होत आहे.

