हद्दवाढीत बांधकामांची कोंडी

अकोला : महापालिका क्षेत्रात हद्दवाढीनंतर आलेल्या 24 गावातील गावठाण क्षेत्रात बांधकामांची कोंडी झाली आहे. या भागातील जुने नकाशे जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केल्याने आता महापालिकेकडून जुन्या इमारतीवर नव्याने बांधकाम करण्याची परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. महापालिकेची हद्द वाढ झाल्यानंतर 24 गावांचा समावेश महापालिका क्षेत्रात झाला. त्यामुळे हद्दवाढीच्या क्षेत्रातील 45 हजारांवर मालमत्ता अकोला महापालिका क्षेत्रात आल्यात. या क्षेत्रातील इमारतींना ग्रामपंचायतकडून मिळालेली परवानगी व पारित झालेले नकाशे यापूर्वीचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी रद्द केले. या निर्णयामुळे आता महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या 24 गावातील मालमत्तावर जुन्या इमारतीवर नव्याने बांधकाम करण्यासाठी महापालिकेतर्फे परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे वर मजला चढवण्याची इच्छा असणाऱ्या नागरिकांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. जुने घर पाडा, नव्याने परवानगी घ्या

हद्दवाढीतील नागरिकांना आहे त्या बांधकामावर वरचा मजला चढवायचा असेल तर महापालिकेची परवानगी मिळत नाही. अशी परवानगी हवी असेल तर आधी जुने बांधकाम पाडून नव्याने संपूर्ण बांधकामाची परवानगी महापालिकेकडून घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया व दस्तऐवज नव्याने सादर करावे लागत आहे. कर आकारणी केली, परवानगी का नाही?

महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 45 हजारावर मालमत्तांना महापालिकेने वाढीव दरानुसार कर आकारणी सुरू केली आहे. हद्दवाढीतील मालमत्तांना कर आकारणी करता येते. मात्र त्याच मालमत्तांवर नव्याने बांधकाम करण्यासाठी मनपाला जुने नकाशे मंजूर नाही. हा कुठला न्याय असल्याचा प्रश्‍न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. प्रशासन पुढाकार घेणार का?

हद्दवाढीतील इमारतींवर वरचा मजला चढविण्यासाठी नव्याने परवानगी मिळत नाही. ही नागरिकांची अडचणू समजून घेत या इमारतींना परवानगी देण्यासाठी महापालिका प्रशासन पुढाकार घेवून नागरिकांची अडचण सोडविणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

Web Title: construction works stop at new part of Akola city