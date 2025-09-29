Wardha Farmer: सोयाबीन अंकुरले, कपाशीची बोंडे काळवंडली; संततधार पावसाचा परिणाम, शेतकरी हतबल, उत्पन्नाची आशा धूळीस

वर्धा : जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून सतत सुरू असलेला पावसाचा जोर शेतकऱ्यांसाठी नुकसानदायी ठरला आहे. सोयाबीन शेंगांचा काेंबे फुटल्याने आणि कपाशीचे बोंडे सडत असल्याने शेतकरी हताश झाले असून उत्पन्नाची आशा पुरती मावळली आहे. शासनाकडून शेतकर्यांना अद्याप कुठलीही आर्थिक मदतीची घाेषणा झाली नसल्यामुळे शेतकरी चिंताक्रांत झाला आहे..मराठवाड्यात पावसाने हाहा:कार माजवला असताना विदर्भातील वर्ध्यासह अन्य जिल्ह्यातही पावसाचे थैमान कायम आहे. वर्ध्यात शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार असा सलग दिवसांपासून पाऊस काेसळताे आहे. हवामान खात्याने ३० सप्टेंबरपर्यंत मुसळधार पावसाचे संकेत दिले आहेत. शेतातील पीक आधीच पूर्णपणे ध्वस्त झाले आहे..Latest Marathi News Update : देश-विदेशात दिवसभरात काय घडलं? जाणून घ्या एका क्लिक वर .सवंगणीवर आलेल्या सोयाबीनच्या शेंगांना या सततच्या पावसामुळे अंकुर फुटले आहे. सोयाबीनचे पीक अधिक काळ टिकत नाही आणि कपाशीच्या बोंडांवर या पावसाचा माेठा परिणाम झाला आहे. बाेंडे काळवंडली आहेत. पीक वाचवण्यासाठी कोणतेही उपाय करता येत नसल्याने शेतकरीराजा हतबल झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने या परिस्थितीची तातडीने पाहणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आर्थिक मदत मिळेल की नाही आणि कधी मिळेल, याबाबत स्पष्टता नाही..स्थानिक शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे, आणि योग्य ती मदत मिळेपर्यंत शेतकऱ्यांची स्थिती गंभीर राहणार असल्याचे सांगितले आहे. पीक नुकसानाची माहिती घेऊन आर्थिक मदतीचा योजनेत समावेश करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, नुकसान माेठे असल्याने मदत मिळण्यास विलंब हाेऊ शकताे, असे सांगितले जात आहे..भिडी परिसरातील शेती जलमयभिडी परिसरात वेचणीला आलेला कापूस पावसाने भिजला तर सोयाबीन पिकाला यलो मोझॅक या रोगाने ग्रासले. शेतातून काहीतरी सोयाबीन निघेल या आशेने शेतकरी सोयाबीनची सवंगनी करावी, असा विचार करीत असताना सर्वत्र पाणीच पाणी असल्याने शेतकरी चिंतेत पडला आहे. शेतात पाणी असल्याने जाता येत नाही. पावसाच्या सरी कोसळतच आहे. हाती येणारे सोयाबीनही जाणार, अशी शेतकरीराजाला भीती आहे. सोयाबीनची सवंगणी करताना झाडाला चिखल व मातीचे पूड येतात. सुकण्यासाठी कोरडी जागा शेतात नाही. करावे तरी काय0 असा प्रश्न शेतकर्यांसमोर उभा ठाकला आहे. परिसरात कापूस, सोयाबीन या पिकांची दयनीय अवस्था आहे..दीड हजारावर शेतकऱ्यांना फटकादेवळी तालुक्यात अतिपावसामुळे सोयाबीनला पिकाला जबरदस्त फटका बसला असून सोयाबीन शेंगांमधून बियाणे अंकुरले आहे. तसेच कापसाचे पीक बहरले परंतु झाडाला बोंडधारणेचे प्रमाण नगण्य असल्याने कापसाचे पीकसुद्धा हाती येणार नसल्याचे चित्र आहे. सोयाबीनचे सात हजार हेक्टरपेक्षा अधिक, त्याच प्रमाणे कापसाचे बाधित क्षेत्र तीन हजार हेक्टरपर्यंत तर तुरीचे ५०० हेक्टरपर्यंत नुकसान झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. चारकोल रॉट, यलो मोझॅकमुळे सोयाबीनचे अडीच हजार हेक्टर नुकसान झाल्याचे पाहणीमध्ये नोंदविण्यात आले आहे. बाधित शेतकऱ्यांची संख्या एक हजार ६२२ व गावांची संख्या ५१ नोंदविण्यात आलेली आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकाची पाहणी व नोंद घेण्याचे काम सुरू असून नुकसानीचा अहवाल शासनाकडे त्वरित पाठवण्यात येईल व मदत प्राप्त होताच शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप त्वरित करण्यात येईल, असे तहसीलदार समर्थ क्षीरसागर यांनी सांगितले..बंगालच्या खाडीत कमी दाबाचे क्षेत्रनिर्माण हाेत पूर्व भागात ते विकसित हाेत आहे. याचाच परिणाम पश्चिमेकडून पावसाचा जाेर कायम असल्याने विदर्भात अतिवष्टी हाेत आहे. तब्बल ३० वर्षांनंतर अशी परिस्थिती उद्भवलीआहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत अशीच स्थिती राहणारअसा अंदाज आहे.- सुरेश चाेपणे, सेवानिवृत्त हवामानज्ज्ञ, नागपूर.Sukhapuri Heavy Rain : सुखापुरी परिसरात चौथ्या दिवशीही जोरदार पावसाचा हाहाकार; शेतकरी राजा संकटात.यंदा मक्त्याने शेती केली. महागडे बियाणे खरेदी करून कपाशीची लागवड केली. सततच्या पावसामुळे कपाशीचे बोंडे सडून खाली पडत आहे. बोंडसडीचे प्रमाण वाढतीवरच आहे. उत्पादनाची आशा धुळीस मिळाली आहे. जगावे कसे, संसार चालवावा कसा, मुलांचे शिक्षण करावे कसे, या विवंचनेने अआता ग्रासले आहे. शासनाने त्वरित मदतीचा हात देण्याची गरज आहे.- महादेव झाडे, शेतकरी, वघाळा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.