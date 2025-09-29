विदर्भ

Wardha Farmer: सोयाबीन अंकुरले, कपाशीची बोंडे काळवंडली; संततधार पावसाचा परिणाम, शेतकरी हतबल, उत्पन्नाची आशा धूळीस

Wardha Farmer

वर्धा : जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून सतत सुरू असलेला पावसाचा जोर शेतकऱ्यांसाठी नुकसानदायी ठरला आहे. सोयाबीन शेंगांचा काेंबे फुटल्याने आणि कपाशीचे बोंडे सडत असल्याने शेतकरी हताश झाले असून उत्पन्नाची आशा पुरती मावळली आहे. शासनाकडून शेतकर्यांना अद्याप कुठलीही आर्थिक मदतीची घाेषणा झाली नसल्यामुळे शेतकरी चिंताक्रांत झाला आहे.

