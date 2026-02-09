शेतकऱ्याला तहसीलदाराचा आत्महत्या करण्याचा अजब सल्ला, कृषीमंत्र्यांचं पालकत्व असलेल्या जिल्ह्यातला प्रकार

राम वानखेडे : केनवड, ता. ८ : एकीकडे शासन शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी विविध योजना, मदतीचे पॅकेज आणि जनजागृती करत असताना दुसरीकडे अधिकारी शेतकऱ्यांना चक्क 'आत्महत्या करा' असा सल्ला देत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, हा प्रकार कृषिमंत्र्यांचे पालकत्व असलेल्या जिल्ह्यात घडल्याने प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. .रिसोड तालुक्यातील केनवड येथील शेतकरी गुलाबराव दांडगे यांचे गट क्रमांक ४८१ मधील १ हेक्टर ४१ आर शेतजमीन असून, शेतात जाण्यासाठी शिवेवरून वहिवाटीचा रस्ता आहे. हा रस्ता नांगरणी करून तसेच काटे लावून बंद केल्याची तक्रार दांडगे यांनी केली होती. या तक्रारीवर तहसील कार्यालयात अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्यात सुनावणी सुरू होती. दोन्ही पक्षांना ६ फेब्रुवारीला अंतिम सुनावणी होऊन निर्णय दिला जाईल, असे सांगण्यात आले..निवृत्त अधिकाऱ्याकडे ६२ लाखांची रोकड, अडीच किलो सोनं अन् २० किलो चांदी; बँक लॉकरमध्येही मोठं घबाड, फ्लॅट-प्लॉटची कागदपत्रं.ठरलेल्या दिवशी नायब तहसीलदार घटनास्थळी पोहोचले व त्यांनी पाहणी केली. पाहणीनंतर त्यांनी आणखी तारखा दिल्या जातील आणि प्रकरण लांबेल, असे सांगितल्याने आधीच त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांचा संयम सुटला. यावेळी गुलाबराव दांडगे यांचा मुलगा योगेश याने भावनिक होत असेच चालू राहिले तर माझ्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येईल, असे म्हटले. त्यावर नायब तहसीलदारांनी थेट 'हो करा' असे म्हटल्याचा आरोप होत आहे..शेतातील विहीर वादाचे कारणदिलेल्या तक्रारीनुसार आम्ही पंचनामा करण्याकरिता शेतात पोहोचलो. सत्यता पडताळून मंडळ अधिकारी मोहळे, तलाठी पीयूष तायडे व कोतवाल गिरी यांच्यासमक्ष आम्ही अहवाल तयार केला. परंतु, यात अर्जदाराचे म्हणणे होते की, गैरअर्जदार शेतात विहीर घेत आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदाराला काही वर्षांपूर्वी शेती विकली होती. आता गैरअर्जदार विकत घेतलेल्या शेतीमध्ये विहीर घेत आहे. विहिरीसाठी शासनाची मदत मंजूर झाली आहे. अर्जदारांचा याला विरोध आहे. या वादातून गैरअर्जदाराने रस्ता अडवला आहे. त्यामुळे अर्जदाराचे म्हणणे होते की, अहवालामध्ये विहिरीचा देखील समावेश करा. मात्र, तक्रार रस्त्याची असल्याने अहवालही रस्त्याचा होणार असल्याचे आम्ही सांगितले. आत्महत्येबाबत काहीही बोललो नाही.- तुळशीराम कुळमेथे, नायब तहसीलदार, रिसोड.मुलगा झाला हताशमाझी गट नं. ४८१ मधील १ हेक्टर ४१ आर जमीन असून, तिला पूर्वीपासून वहिवाटीचा रस्ता आहे. हा रस्ता बंद केला आहे. याबाबत मी तहसीलदारांकडे तक्रार केली. अनेक सुनावण्या झाल्या. अखेर नायब तहसीलदार पंचनाम्यासाठी आले. सर्व पुरावे आणि शेजारील शेतकरी उपस्थित असतानाही अहवाल तत्काळ न देता प्रकरण आणखी लांबेल, असे सांगण्यात आले. यामुळे माझा मुलगा हताश होऊन आत्महत्येबाबत बोलला असता साहेबांनी 'हो करा' असे सांगितले. ही निंदनीय बाब आहे. न्याय न मिळाल्यास मी वरिष्ठांकडे तक्रार व उपोषण करणार आहे. गुलाबराव दांडगे शेतकरी, केनवड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.