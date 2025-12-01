विदर्भ

Amravati News : निवडणुकीत झाला विजय! तांबट पक्षी झाला अमरावतीचा ‘सिटी बर्ड’; सहा पक्ष्यांमध्ये रंगला सामना

Coppersmith Barbet

Coppersmith Barbet

अमरावती - शहराच्या ‘सिटी बर्ड’ निवडणुकीचा निकाल आज जाहीर झाला असून ‘तांबट’ या पक्षाने ही निवडणूक जिंकली आहे. त्यामुळे आजपासून तांबट हा अमरावती शहराचा पक्षी म्हणून ओळखल्या जाणार आहे.

