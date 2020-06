अमरावतीच्या या भागातही शिरला कोरोना...औषधी विक्रेत्यासह नऊ जणांना लागण

अमरावती : जिल्ह्यात कोरोना संक्रमणाचे बुधवारी (ता. 17) नऊ रुग्ण आढळून आले. यात औषधी विक्रेता, तीनवर्षीय बालिकेसह सात पुरुष, एका महिलेचा समावेश आहे. दस्तूरनगरलगतच्या मालू-तलडा ले-आउट या नव्या भागात कोरोना शिरला आहे. श्रीसंत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या विषाणू चाचणी प्रयोगशाळेतून आरोग्य यंत्रणेला प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार पहिल्या टप्प्यात स्थानिक गोपालनगर येथील 52 वर्षीय पुरुष, चमननगर (बडनेरा) येथील अनुक्रमे 14 व 17 वर्षीय मुले आणि 31 वर्षीय महिला, बडनेरा मार्गावरील 20 वर्षीय युवक, जुनी वस्ती बडनेरा येथील 43 वर्षीय व्यक्तीसह धनराज लेन सक्करसाथ येथील 3 वर्षीय बालिका, साबणपुरा येथील 29 वर्षीय युवक, स्थानिक दस्तूरनगर भागातील मालू-तलडा ले-आउट येथील 33 वर्षीय, अशा एकूण नऊ व्यक्तींचा कोरोना अहवालसुद्धा पॉझिटिव्ह आलेला आहे. कोरोनाबाधितांची संख्या 376 वर जिल्ह्यात आतापर्यंत कोरोनाबाधितांची संख्या 376 वर पोहोचली आहे. दरम्यान, बडनेरा येथील कोरोना बाधितांची वाढती संख्या नागरिक आणि प्रशासनाची चिंता वाढविणारी ठरत आहे. जाणून घ्या : कोरोना ब्रेकिंग : विदर्भात रुग्णांची वाढ थांबता थांबेना, एका दिवशी वाढले इतके रुग्ण आठ रुग्णांना बुधवारी मिळाला डिस्चार्ज जिल्हा कोविड रुग्णालयात उपचाराअंती बरे झालेल्या आठ व्यक्तींना बुधवारी (ता. 17) डिस्चार्ज देण्यात आला. यात सहा महिला, वडाळी येथील 65 वर्षीय वृद्ध आणि जयस्तंभ चौकातील आठ वर्षीय बालकाचा समावेश आहे. संबंधित महिला रुक्‍मिणीनगर, चावडी चौक-बडनेरा, किशोरनगर, यशोदानगर, अन्सारनगर या भागातील आहेत. आतापर्यंत बरे होऊन डिस्चार्ज मिळालेल्यांची संख्या 256 झालेली आहे.

