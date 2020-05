राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषदेचा अनोखा उपक्रम, विद्यार्थ्यांना करणार करिअरविषयक मार्गदर्शन

नंदोरी (जि. वर्धा) : नागपूर विभागातील विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन आणि त्यांना करिअरबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी 32 शिक्षकांनी कंबर कसली आहे. त्यांची नियुक्ती राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ही सेवा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. वर्धा जिल्ह्यातील चार समुपदेशकांचा यात समावेश आहे. अवश्य वाचा - तुम्ही रोगयुक्त फळे तर खात नाही ना? कोरोनामुळे गेल्या दीड महिन्यापासून शाळा-महाविद्यालये बंद आहेत. यावर्षी जून महिन्यात तरी शाळा सुरू होतील का? अभ्यासक्रम कसा पूर्ण केला जाणार? असे विविध प्रश्‍न विद्यार्थी आणि पालकांना पडले आहेत. अनेक महाविद्यालयीन विद्यार्थी हे सुट्यांच्या कालावधीत पुढील शैक्षणिक वर्षाचे, करिअरचे नियोजन करतात; पण सध्या राज्यात कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांना शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठात चौकशीसाठी जाणे शक्‍य होत नाही. अशा विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन आणि समुपदेशन करण्याकरिता राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने जिल्हानिहाय समुपदेशकांची यादी जाहीर केली आहे. त्यात नागपूर विभागातील 32 समुपदेशक विद्यार्थ्यांना करिअरविषयक मार्गदर्शन करणार आहेत. यात वर्धा जिल्ह्यातील शरद वांढरे (9423420135), डॉ. रत्ना चौधरी (9096193665), विठ्ठल पाटील (9823438205) आणि किशोर बनारसे (8329982671) यांचा समावेश आहे. मोबाइलवरून मार्गदर्शन

समुपदेशकांनी आयव्हीजीएस संस्थेच्या माध्यमातून पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला आहे. ते वर्षभर शाळांतून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतात. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मोबाइलवर संपर्क साधून मार्गदर्शन आणि शंकांचे निरसन करून घेता येईल. जिल्हानिहाय समुपदेशकांची यादी एससीईआरटीच्या संकेतस्थळावर मोबाइल क्रमांकासह उपलब्ध आहे.

पालक संभ्रमात कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील विद्यार्थ्यांसह पालक शैक्षणिक परिस्थितीबद्दल संभ्रमात आहेत. या सर्वांना करिअर तसेच विविध समस्यांबाबत समुपदेशन करण्याकरिता राज्य शासनाने जिल्हानिहाय समुपदेशक नेमले असून, ते विनाशुल्क सेवा देणार आहेत. विद्यार्थी आपल्या भागातील समुपदेशकांशी मोबाइलवर तसेच व्हॉट्‌सऍप, इमेलद्वारे संपर्क साधू शकतात.

डॉ .रत्ना चौधरी, समुपदेशक, वर्धा जिल्हा जिल्हानिहाय समुपदेशकांची संख्या वर्धा 4

चंद्रपूर 8

गडचिरोली 4

भंडारा 2

गोंदिया 5

नागपूर 9

एकूण 32

