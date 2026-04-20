Amravati Crime : अयानच्या वाहनात देशीकट्टा, चार मोबाईल; नवीन व्हायरल व्हिडिओच्या चौकशीचे आदेश

अमरावती - अल्पवयीन मुलींसोबतचे अश्लील व्हिडिओ व फोटो व्हारयल प्रकरणानंतर चर्चेत आलेल्या अयान अहमदचा नवीन व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्यात त्याच्या वाहनात देशीकट्टा, चार आयफोन आणि नोटांचे बंडल दिसत असल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या नव्याने व्हायरल व्हिडिओच्या चौकशीचे आदेश पोलिस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी दिले..सोमवारी (ता. २०) दुपारीच त्यासंदर्भात पोलिसांना माहिती पडल्याचे त्यांनी सांगितले. अयानजवळ हे आलिशान चारचाकी वाहने आले कोठून, तो देशीकट्टा सुद्धा वापरत होता का?, शस्त्राच्या धाकावर त्याने मुलींना ब्लॅकमेल तर केले नाही ना? पोलिस कोठडीदरम्यान ही बाब उघडकीस का आली नाही?, असा प्रश्न करण्यात येत आहे..अयान अहमद याच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर हा व्हिडिओ त्याने काही दिवसांपूर्वी प्रसारित केला होता. वाहनात असलेले नोटांचे बंडल त्याने कुठून आणले. त्याचा आर्थिक पुरवठादार कोण? यासह अनेक प्रश्न पोलिसांपुढे उभे ठाकले आहेत. यासंदर्भात आज पोलिस अधीक्षक विशाल आनंद यांना विचारले असता, त्यांनी चौकशी केल्या जाईल, असे सांगितले.लैंगिक अत्याचाराच्या व्हिडिओ व्हायरल प्रकरणाची गोपनीय पद्धतीने चौकशी सुरू ठेवा. डीजिटल डेटामधील सक्षम पुरावे गोळा करून तपासा, असे वरिष्ठ स्तरावरून सांगितल्या गेल्याचे एसपींनी सांगितले..दरम्यान, ज्या व्यक्तीने स्वत:ची थार गाडी अयानला रील बनविण्यासाठी दिली, त्या वाहन मालकाचे अयानविरुद्ध दाखल गुन्ह्याशी काही संबंध आहेत काय, याची पडताळणी आता पोलिस करणार आहेत.महिला न्यायाधीशांसमोर होईल बयाणतक्रार देण्याकरिता जी अल्पवयीन पीडिता पुढे आली तिचे एसआयटीच्या तपास अधिकाऱ्यांनी बयाण नोंदविले असले तरी, भक्कम पुरावा तयार व्हावा, यासाठी त्यांच्या बयाणाचा दुसरा टप्पाही होईल. त्यात महिला न्यायाधीशांसमोर ऑनलाइन बयाण रेकॉर्ड केल्या जाईल, असे पोलिस अधीक्षकांनी सांगितले..मोबाईल डेटाची माहिती योग्यवेळी उघडअटक संशयितांचे पाच मोबाईल यापूर्वीच तांत्रिक विश्लेषणाकरिता न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आले. त्यापैकी तीन मोबाईलचा डेटा तपास यंत्रणेकडे प्राप्त झाला आहे. याव्यतिरिक्त जप्त करण्यात आलेले इतर सहा मोबाईल, एक लॅपटॉप, एक टॅब व एक हार्ड डिस्कही तत्काळ तपासणीसाठी पाठविल्या जाईल. डेटामध्ये काय दडलेले आहे, याची माहिती योग्य वेळी उघड केल्या जाईल, असेही एसपींनी स्पष्ट केले..अश्लील व्हिडिओ व्हायरल प्रकरणातील पीडितांनी स्वत:ला दोषी समजू नये, त्यांना जेव्हा मानसिक व कायदेशीर आधाराची गरज वाटेल तेव्हा तो पोलिसांकडून दिल्या जाईल. त्यामुळे दडपण न ठेवता तपासयंत्रणेपर्यंत यावे. बयाण देण्यासाठी पीडितांनी पुढाकार घ्यावा.- विशाल आनंद, पोलिस अधीक्षक, अमरावती.