माहिती लपविणे भोवले; ‘त्या’ 11 जणांसहीत मदत करणाऱ्या दोघांवर गुन्हा

बुलडाणा : गेल्या महिनाभरापासून बुलडाण्यात वास्तव्यास असलेल्या नागपूर जिल्ह्यातील कामठी येथील धार्मिक कार्यक्रमात गेल्याची माहिती लपविणाऱ्या ‘त्या’ 11 जणांसहीत त्यांना सहकार्य करणाऱ्या स्थानिक दोन नागरिकांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या दोघापैकी एक नागरिका कोरोना बाधित होता. उपचारानंतर त्याचा अहवाल निगेटिव्ह आल्याने त्याला रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली होती. क्लिक करा- बुलडाण्यात आणखी दोन रुग्णांना सुटी जिल्ह्याची वाढविली चिंता

‘त्या’ 11 जणांचे स्वॅब नमुने तपासल्यानंतर त्यामधील तिघे पॉझिटिव्ह आढळले होते. त्यामुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली होती. शहरामध्ये सोमवारी आढळून आलेल्या तीन कोरोना बाधितांनी चिंतेत भर टाकली आहे. गेल्या एक ते सव्वा महिन्यापासून बुलडाणा शहरामध्ये वास्तव्यास असून सुद्धा या 11 जणांनी माहिती प्रशासनापर्यंत का पोहोचली नाही, या कारणावरून प्रशासनाने या 11 जणांसहीत त्यांना आश्रय देणाऱ्या स्थानिक दोघा विरुद्ध माहिती लपविण्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.

Web Title: Crime against the two who helped with 'those' 11 people