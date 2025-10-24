Crime News: समृद्धी महामार्गावर पिस्तूल व जिवंत काडतुसांसह आरोपीला अटक

बीबी : बीबी पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतील समृद्धी महामार्गावर खळेगाव नजीक नागपूर मुंबई लेनवर संशयास्पदरीत्या थांबलेल्या कंटेनर चालकाजवळ एक पिस्टलसह चार जिवंत काडतूस आढळून आले..तपासाअंती पोलिसांनी चालकास अटक करून न्यायालयीन कोठडीत डांबले आहे . याबाबत सविस्तर असे की, लोणार तालुक्यातील बीबी पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत असलेल्या समृद्धी महामार्गावर खळेगाव नजीक नागपूर मुंबई लेनवर १९ ऑक्टोबर रोजी दुपारचे सुमारास बीबी पोलिस स्टेशनचे अधिकारी व वाहतूक शाखा बुलडाण्याचे कर्मचारी गस्त घालत होते..यादरम्यान वाहन क्रमांक एम एच ४० सीडी ०७३५ आयशर संशयास्पद रित्या थांबला असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. यावेळी पोलिसांनी वाहन चालकाची विचारपूस केली. त्याच्या हालचाली आणखीनच संशयास्पद वाटल्याने पोलिस पथकाने त्याची कसून चौकशी केली असता त्याचे नाव आदिल ऊर्फ मोहम्मद मेराज मोहम्मद मुस्तकीम रा. सोभीपुर, तालुका जि. प्रतापगड, उत्तर प्रदेश असल्याचे सांगितले..पोलिस कर्मचाऱ्यांनी त्यांची अंग झडती घेतली असता, त्याचे खिशात दोन व पिशवीत दोन जिवंत काडतुसासह एक सिल्वर रंगाचे देशी बनावटीचे पिस्टल मिळाले. पोलिस पथकाने त्याचे जवळील मोबाईल, आयशर व रोख रक्कम ४२०० असा एकूण १० लाख २४ हजार दोनशे रुपये नगदी व आयशर मधील संशयास्पद माल व देशी कट्टा आणि काडतुसे जप्त केली आहेत. त्याच्यावर बीबी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला..अटक केलेला सराईचा गुन्हेगार आरोपीस तत्काळ अटक करून ताब्यात घेऊन अधिक चौकशी केली असता त्याचे विरोधात उत्तर प्रदेश राज्यात दरोडा, जबरी चोरी , फसवणूक, लुटपाट , गँगस्टर , विस्फोटक पदार्थ बाळगणे, अवैद्य शस्त्र बाळगणे अशा प्रकारचे सात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत ..Lonar News : समृद्धी महामार्गावर मोठी कारवाई! संशयास्पद कंटेनर चालकाजवळ आढळले देशी पिस्तूल व जिवंत काडतुसे .तो उत्तर प्रदेशातील प्रतापगड जिल्ह्यातील मानधाता पोलिस स्टेशनच्या रेकॉर्डवरील हिस्ट्री शीटर, सराईत गुन्हेगार असल्याचे समजते .तो आपली ओळख लपवून नागपूर येथील सीसीआय ट्रान्स्पोर्ट कंपनीत चालक म्हणून काम करतो. घटनेवेळी तो आयशर मधून पुणे येथे डी मार्ट चा माल घेऊन जात होता. हत्यारासह महाराष्ट्रात मिळून आल्याने दोन दिवसाच्या पोलिस कोठडीनंतर त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.