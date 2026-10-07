Crop Loan : ज्या बँकेत कर्जमाफी, त्याच बँकेतून मिळणार पीककर्ज ;जिल्हाधिकाऱ्यांचे बँकांना निर्देशः विशेष पीक कर्ज शिबिर आयोजित करा

चिखली, : कर्जमाफीचा लाभ मिळूनही नवीन पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना बँकांच्या फेऱ्या माराव्या लागत असल्याच्या प्रश्नाची अखेर जिल्हा प्रशासनाने दखल घेतली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना लेखी निर्देश देत ज्या बँक शाखेत शेतकऱ्यांचे पूर्वीचे पीक कर्ज कर्जमाफी झाले आहे, त्याच शाखेतून पात्र शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच प्रत्येक तालुक्यात विशेष पीक कर्ज शिबिरे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज मिळावे, यासाठी पालकमंत्र्यांनी यापूर्वीच तोडी निर्देश दिले होते. मात्र, प्रत्यक्ष बँक स्तरावर अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याने प्रश्न कायम होता. या पार्श्वभूमीवर रविकांत तुपकर व विनायक सरनाईक यांनी प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून बँकांना स्पष्ट लेखी आदेश देण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणी शेलोडी येथील शेतकऱ्यांनीही मागणी लावून धरली होती. हा प्रश्न केवळ एका बँकेपुरता मर्यादित नसून जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते..कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतर इतर बँकांकडून पीक कर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे ‘निल’ दाखला मागितला जात होता. मात्र, काही प्रकरणांत कर्जमाफीची संपूर्ण रक्कम प्राप्त न झाल्याने संबंधित बँकांनाही हा दाखला देणे शक्य होत नव्हते.ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची रक्कम प्राप्त झाली आहे, त्यांच्या खात्यातील आवश्यक उर्वरित रक्कम बँकेने समायोजित करून खाते निकाली काढावे, निल दाखला द्यावा आणि पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती..या संपूर्ण प्रकरणाच्या पाठ पुराव्यातून कर्जमाफीच्या याद्या, कर्ज खात्यांची स्थिती, हेअरकट, निल दाखला तसेच कर्जमाफीनंतर नवीन पीक कर्ज मिळताना येणाऱ्या अडचणी असे अनेक प्रश्न समोर आले. कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतरही पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज मिळत नसेल तर कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना कसा मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित करत या अडचणी तातडीने दूर करण्याची मागणी करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.