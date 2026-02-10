विदर्भ

Gadchiroli News: गडचिरोलीतील २४ विद्यार्थ्यांची ऑस्ट्रेलियातील कर्टिन विद्यापीठात भरारी

Lloyds Metals CSR Initiative for Education: लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडच्या कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी उपक्रमाच्या मदतीने गडचिरोली जिल्ह्यातील २४ विद्यार्थ्यांनी ऑस्ट्रेलियातील पर्थ येथील कर्टिन विद्यापीठात उच्च शिक्षणासाठी भरारी घेतली आहे.
गडचिरोली : लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडच्या कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी उपक्रमाच्या मदतीने गडचिरोली जिल्ह्यातील २४ विद्यार्थ्यांनी ऑस्ट्रेलियातील पर्थ येथील कर्टिन विद्यापीठात उच्च शिक्षणासाठी भरारी घेतली आहे.

