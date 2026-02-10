Gadchiroli News: गडचिरोलीतील २४ विद्यार्थ्यांची ऑस्ट्रेलियातील कर्टिन विद्यापीठात भरारी

गडचिरोली : लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडच्या कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी उपक्रमाच्या मदतीने गडचिरोली जिल्ह्यातील २४ विद्यार्थ्यांनी ऑस्ट्रेलियातील पर्थ येथील कर्टिन विद्यापीठात उच्च शिक्षणासाठी भरारी घेतली आहे..नागपूर येथे आयोजित सोहळ्यात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. प्रभाकरन यांच्या उपस्थिती या सर्व विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करत निरोप देत पुढील यशासाठी शुभेच्छा देण्यात आल्या. सुरजागड लोहखनिज खाणींचे पूर्ण क्षमतेने कामकाज सुरू झाल्यानंतर, व्यवस्थापकीय संचालक बी. प्रभाकरन यांच्या नेतृत्वाखाली एलएमईएलने औद्योगिक प्रगतीला स्थानिक युवकांसाठी जागतिक शिक्षणाच्या संधीद्वारे दीर्घकालीन सामाजिक परिणामात रूपांतरित केले आहे. हा पुढाकार ४ मार्च २०२४ रोजी ग्रामीण महाराष्ट्राला आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक उत्कृष्टतेशी जोडण्याच्या बी. प्रभाकरन यांनी केलेल्या वचनपूर्तीचे प्रतीक आहे..अॅडव्हान्टेज विदर्भाच्या समारोप समारंभात माध्यमांशी बोलताना बी. प्रभाकरन म्हणाले की, हा कार्यक्रम गडचिरोलीतील जनतेप्रती असलेल्या आमच्या जबाबदारीचे आणि दीर्घकाळ माओवादाने प्रभावित राहिलेल्या या भागासाठी शाश्वत भविष्य घडवण्याच्या आमच्या निर्धाराचे प्रतिबिंब आहे. सध्या बॅच १ आणि २ मधील १० विद्यार्थी पर्थ येथे शिक्षण घेत आहेत, तर आणखी १४ विद्यार्थ्यांना व्हिसा मिळाला असून ते लवकरच आपले अभ्यासक्रम सुरू करणार आहेत..यशस्वी पदवीधरांना एलएमईएल मध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पदांवर नोकरीची संधी देण्यात येईल आणि पुढे ते कर्मचारी शेअर मालकी योजनेसाठी पात्र ठरतील. कर्टिन विद्यापीठात हे विद्यार्थी अभियांत्रिकी (इंजिनिअरिंग) आणि व्यवस्थापन (मॅनेजमेंट) विषयांमध्ये शिक्षण घेत आहेत, अशी माहिती बी. प्रभाकरन यांनी दिली. याप्रसंगी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि बी. प्रभाकरन यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना बोर्डिंग पास प्रदान करण्यात आले. .Kolhapur Students : कोल्हापूरची पोरं राष्ट्रीय सर्व्हेत हुशार‘,एनसीईआरटी’कडून मूल्यांकन.आपल्या भाषणात केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले आणि लवकरच गडचिरोलीमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाची विद्यापीठे उभी राहतील, असा विश्वास व्यक्त केला. “लॉयड्स-कर्टिन पूर्णतः प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम” अंतर्गत एलएमईएल कडून १०० टक्के शिक्षण शुल्क, निवास व्यवस्था, राहणीमान खर्च, प्रवास तसेच प्रशासकीय खर्च केला जात आहे. कंपनी दरवर्षी प्रति विद्यार्थ्यांमागे सुमारे ५० लाखांचा खर्च करत असून एकूण प्रति विद्यार्थी गुंतवणूक १.५ कोटी ते २ कोटी इतकी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.